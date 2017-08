Akzo wint weer bij de rechter

De rechtbank van Amsterdam wees de eis van het investeringsfonds Elliott, dat uit is op Burgmans' scalp, af.

Volgens de rechter is onduidelijk welk belang Elliott, dat 9,5 procent van de aandelen Akzo bezit, erbij heeft om zo'n vergadering nu al te beleggen. AkzoNobel organiseert zelf op 8 september een speciale vergadering. Daarin licht de top van het Nederlandse verfconcern toe waarom het de avances van zijn branchegenoot PPG - dat drie keer een bod op AkzoNobel - heeft afgewezen. Volgens de rechter moet Elliott die discussie afwachten. Op die vergadering staat Burgmans' positie niet op de agenda.

Overnamekandidaat

Elliott ligt al maanden in de clinch met AkzoNobel. Tot Elliotts ergernis sloegen Burgmans en bestuursvoorzitter Ton Büchner - die drie weken geleden om gezondheidsredenen aftrad - PPG's avances af en weigerden zij elk overleg met PPG. Na het derde bod kwam er een kort gesprek, maar Burgmans en Büchner bleven erbij: geen overname. Volgens Elliott en andere aandeelhouders was dat bod aantrekkelijk en had Akzo het gesprek met PPG moeten aangaan.

In mei eiste Elliott bij de Ondernemingskamer ook al een buitengewone aandeelhoudersvergadering met Burgmans’ positie als onderwerp. Ook toen wees de rechter die eis af. Hij oordeelde dat het Elliott niet ging om Burgmans, maar om het openen van onderhandelingen met PPG. Volgens de rechter gaf dat geen pas: een bestuur gaat over de strategie van een bedrijf en mag dus een overnamepoging afwijzen. Toen PPG zijn kooppoging opgaf, toog Elliott weer naar de rechter. Nu PPG was afgehaakt, was een nieuwe situatie ontstaan, stelde het fonds.

AkzoNobel is nog niet van Elliott af. Het kan na 8 september alsnog pogen om Burgmans te vloeren. Op 20 september meldt Elliott zich weer bij de Ondernemingskamer. Het wil dat die kamer een onderzoek doet naar de manier waarop de Akzo-top is omgesprongen met het bod van PPG.