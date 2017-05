Nadat de Amerikanen 24 april hun bod op AkzoNobel hadden verhoogd, bleef het stil vanuit Amsterdam. Op 4 mei besloten de Amerikanen toch eens te bellen. Topman Büchner en de voorzitter van de Raad van Commissarissen Antony Burgmans hadden tot dan toe altijd geweigerd te praten. Op 5 mei stemden ze toch toe.

Een dag later schudden de twee bestuurders van AkzoNobel in Rotterdam de handen van de PPG-topmannen Michael McGarry en Hugh Grant. Eindelijk kregen activistische aandeelhouders toch hun zin. Vooral het Amerikaanse Elliott Management dat sinds kort ruim 3 procent van de aandelen AkzoNobel bezit, probeerde die stijfkoppige Nederlanders al weken duidelijk te maken dat praten een serieuze eis was.

Wat Elliott en andere Angelsaksische aandeelhouders bedoelen met ‘praten’, is ‘de boel verkopen’. Dat hadden de Nederlanders dan weer niet begrepen. In een verklaring schreef het bedrijf dat ‘de eigen strategie een superieure route is’ voor aandeelhouders en werknemers.

Deze overname zou ongeveer acht keer groter zijn dan enig eerder gedane overname uitgevoerd door PPG AkzoNobel-topman Ton Büchner

Het anderhalf uur durend gesprek in Rotterdam bevestigde Büchner in zijn beeld dat PPG geen duidelijk plan heeft over wat er moet gebeuren na de overname. Daarbij vindt de topman het bod van PPG nog altijd te laag. Zij betalen weliswaar aanzienlijk meer per aandeel dan de huidige beurswaarde, maar het houdt geen rekening met de toekomstige waarde van de verffabrikant.

Waar PPG ook aan voorbij gaat, is de Europese Mededingingsautoriteit. Het risico bestaat dat het nieuwe fusiebedrijf waardevolle onderdelen moet afstoten. De Amerikanen zijn daar helemaal niet bang voor. Zij durven het zelfs aan de kosten te betalen als de Europese Mededingingsautoriteit de overname afkeurt.

Bezwaren Er zijn meer bezwaren. Zo waarschuwt Büchner dat PPG niet eerder een overname heeft gedaan die zo groot is als AkzoNobel. “Deze overname zou ongeveer acht keer groter zijn dan enig eerder gedane overname uitgevoerd door PPG en meer dan drie keer de totale waarde zijn van door PPG eerder afgeronde overnames in het afgelopen decennium”, schrijft AkzoNobel. Ook voor aandeelhouders is het beter dat AkzoNobel alleen verder gaat, zegt Büchner. Zij ontvangen van PPG weliswaar meer geld per aandeel, maar op langere termijn levert de strategie van AkzoNobel volgens Büchner meer op. Wijst AkzoNobel een overname af, dan kost dat wereldwijd 6400 van de 47.000 banen Aandeelhouder Elliott Management Büchner reageerde tijdens zijn toelichting ook op een rapport dat Elliott vorige week uitbracht. In een poging het negatieve sentiment onder de werknemers te keren, liet de aandeelhouder een ‘onafhankelijk onderzoek’ uitvoeren. Wijst AkzoNobel een overname af, dan kost dat wereldwijd 6400 van de 47.000 banen, aldus Elliott. Büchner noemt dat scenario ‘niet realistisch’. “Onze strategie is er een van groei, zonder grote reorganisaties.” Tot slot onderschatten de Amerikanen volgens Büchner de cultuurverschillen tussen PPG en AkzoNobel. Neem alleen al de manier waarop het Amerikaanse concern AkzoNobel probeert in te lijven, met ongevraagde biedingen en druk via de media. PPG-topman McGarry heeft zelfs aangegeven een vijandige overname niet uit te sluiten. “Wij hebben een andere manier van handelen”, zegt Büchner. Hij doelt dan ook op duurzaamheid, dat ‘centraal staat in hoe AkzoNobel zaken doet’. De topman wil geen energie meer verspillen aan onwenselijke overnamepogingen. Het gaat hem om de toekomst, om de eigen strategie waarbij het concern wordt opgesplitst in een verf- en een chemiebedrijf. Dat biedt volgens Büchner ruimte voor groei en voor flinke beloningen voor aandeelhouders. Of PPG doorzet met een vijandige overname, wil het bedrijf nog niet zeggen. De Amerikanen hebben wel laten weten teleurgesteld te zijn dat de twee Nederlandse topmannen helemaal niet met een open houding naar het gesprek kwamen. Het wachten is een op een tegenzet, ook van de activistische aandeelhouders die ongetwijfeld om Büchner en Burgmans heen blijven zoemen.

