Akzo en Elliott sluiten vrede, voor even

Voor de komende drie maanden wel. Dat is namelijk de periode waarin Akzo en Elliott de wapens laten rusten. De rechtszaken worden gestaakt, er komen drie nieuwe commissarissen bij in het bestuur en Elliott gaat akkoord met de benoeming van Thierry Vanlancker als opvolger van de vertrokken topman Ton Büchner.

De afgelopen maanden heeft Elliott zich flink ingekocht in Akzo. De Amerikanen bezitten nu 9,5%.

Wie had dat vorige week kunnen bedenken, toen Elliott en AkzoNobel elkaar nog troffen voor de rechter in een kort geding. Een paar maanden eerder stonden beide partijen ook al tegenover elkaar in de Ondernemingskamer. De onvrede draaide om de overnamepoging door PPG. De Amerikaanse verfproducent bood veel geld voor een aandeel AkzoNobel, maar de topmannen het Nederlandse concern wilden niet praten. Akzo is beter af als het zelfstandig blijft, vinden zij.

En Elliott? Dat zijn geldwolven die over de rug van de werknemers zo snel mogelijk willen cashen. Niet te vertrouwen, die lui, was de boodschap van Akzo’s advocaten in de rechtszaal. De Amerikaanse aandeelhouder voelde zich geschoffeerd. Wie zoveel minachting toont voor aandeelhouders moet vertrekken, zo reageerden Elliots advocaten. Zij pleitten voor een supercommissaris die het huidige bestuur buitenspel kon zetten.

Miljarden euro's bijschrijven Elliott verloor beide rechtszaken, wat niet betekent dat AkzoNobel de grote winnaar was. Zij moesten van de rechter de relatie met de aandeelhouders herstellen. Daaraan geeft het Nederlandse verfconcern nu gehoor. De afgelopen maanden heeft Elliott zich flink ingekocht in AkzoNobel. De Amerikanen bezitten nu 9,5 procent van het verfconcern. Waarom geeft een investeerder zoveel geld uit aan een bedrijf waarvan ze de top en strategie niet vertrouwd? Omdat Elliott denkt toch flink te kunnen verdienen aan het verfconcern. Dat moet gebeuren door de verkoop van de chemietak. Daarnaast heeft Akzo al aangekondigd superdividend uit te keren. Maar dat is klein bier mocht er alsnog een overname komen door PPG. De koers van Akzo ligt rond de 77 euro. PPG bood eerder dit jaar ruim 96,75 euro. Bij een overname kan Elliott direct miljarden euro's bijschrijven. Maar de overname is in juni afgeketst. Althans, voorlopig. PPG moet zich volgens de regels minimaal een half jaar rustig houden, ook een soort wapenstilstand. Beide wapenstilstanden lopen omstreeks begin december af. PPG kan dan opnieuw een nieuwe poging wagen Akzo over te nemen. Tegen die tijd is de Raad van Commissarissen aangevuld met drie nieuwe leden, zoals Akzo vandaag bekendmaakte. Twee namen zijn bekend: die van de Britten Sue Clark en Patrick Thomas. Beiden hebben volgens Akzo geen banden met Elliott. Niet onbelangrijk voor de Nederlanders, want Elliott vergroot vaker haar greep op een bedrijf door pionnen te plaatsen in raden van commissarissen. Clark is een biologe die jarenlang heeft gewerkt bij het bierconcern SABMiller. Thomas is de huidige topman van Covestro, het kunststoffenbedrijf in Leverkusen dat tot voor kort van chemiereus Bayer was. Lees ook: Akzo wint weer bij de rechter

