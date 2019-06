Akkoord over publieke omroep: veel minder reclame

De vier coalitiepartijen zijn het na lang onderhandelen alsnog eens geworden over de toekomst van de publieke omroep. Minister Arie Slob van mediabeleid kan met dit akkoord de aan de Kamer beloofde visie op de toekomst van de omroep schrijven. In de komende weken hoopt hij ook met commerciële mediabedrijven een convenant te sluiten.

Door de grote ideologische verschillen tussen de vier partijen over functie en toekomst van de publieke omroep heeft het lang geduurd voor er een akkoord kwam en daarmee ruimte voor Slob om met een visie te komen. Die visie was een eis in de motie-Pechtold. Door die motie kreeg de publieke omroep eenmalig veertig miljoen euro om de teruglopende reclame-inkomsten op te vangen. Nu er een akkoord ligt, kan Hilversum erop rekenen dat dat extra bedrag ook in de komende jaren uit Den Haag komt.

Onzekerheid voor NPO 3 Het derde net, waarvan het voortbestaan al tijden onzeker is vanwege een gebrek aan kijkers, moet meer ruimte bieden aan de regionale omroepen. Die krijgen dankzij een eerdere maatregel van Slob al extra geld. De coalitie heeft afgesproken dat de publieke omroep zo pluriform mogelijk moet zijn. De eisen aan aspirant-omroepen over het aantal leden dat nodig is voor een meer permanente status in Hilversum worden versoepeld. Nu moet een aspirant-omroep nog 150.000 leden zien te krijgen. Die eis gaat omlaag naar 50.000. Die lagere eis betekent dat WNL wellicht vaste voet tussen de deur kan krijgen, maar voor Powned zou op 1 januari weleens het doek kunnen vallen. Op die datum moet duidelijk zijn welke omroepen toegang krijgen tot de kanalen van de publieke omroep in de nieuwe zogeheten concessieperiode. Human en andere kleine omroepen kunnen rekenen op extra geld. Door toedoen van eerdere kabinetten kregen omroepen die bereid waren te fuseren meer geld. Dat budget wordt nu herverdeeld ten gunste van kleinere omroepen.

Toekomst uitstippelen Volgende week wil Slob een ontwerp van een convenant voorleggen aan de publieke omroep, de commerciële televisiezenders en de uitgevers van kranten. Dat document moet de toekomst van alle Nederlandse media uitstippelen. Ook de gesprekken daarover verliepen tot nu toe moeizaam. De commerciële partijen verweten de publieke omroep zand in de machine te gooien. In het convenant moeten zaken worden geregeld als samenwerking tussen commerciële omroepen en de publieke omroep voor een gezamenlijke streamingdienst op internet. Zo’n dienst moet de concurrentie aangaan met Netflix en andere partijen. Ook de samenwerking tussen de publieke omroep en krantenuitgevers moet in het convenant aan de orde komen.

