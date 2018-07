Akkoord over cao in zicht, stakingen streekvervoer opgeschort

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden leggen het onderhandelingsresultaat nog voor aan hun leden. De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en meer (plas)pauzes.

Afgesproken is dat de cao een looptijd heeft van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3 procent per jaar, in totaal 7,5 procent en 650 euro eenmalig.

Met deze loonafspraak is dit een van de betere loonakkoorden van Nederland Paula Verhoef

Extra pauzes en vermindering van werkdruk komen er ook: minimaal 82,5 procent van alle diensten heeft een onderbreking binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5 procent van alle diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd. "Het is een duidelijke en controleerbare verbetering in de pauzes van chauffeurs, daar zijn we zeer tevreden over", zegt Hanane Chikhi van CNV Vakmensen.