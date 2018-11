Akkoord over bed-bad-brood-regeling

Aan de slepende kwestie van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers komt een einde. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD, asielzaken) heeft een akkoord bereikt met gemeenten over de bed-bad-brood-regelingen. In vijf steden komt eerst een proef. Asielzoekers die zijn uitgewezen, moeten in de opvang wel meewerken aan vertrek. Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen bijten het spits af. Als na drie jaren blijkt dat deze vorm van opvang ertoe leidt dat meer mensen terugkeren naar hun land van herkomst, komen er nog drie locaties bij. Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover van NRC.

De overheid betaalt 48 miljoen voor deze acht voorzieningen. Gemeenten dragen zelf ook bij aan de kosten. In ruil daarvoor beloven gemeenten op de lange duur te stoppen met bed-bad-broodvoorzieningen. Voorlopig mag opvang op locaties als Enschede en Emmen wel open blijven, maar gemeenten moeten de kosten zelf dragen. Ook moeten ze kleinschaliger worden en minder mensen opvangen.

Amsterdamse deelname Daarmee lijkt het einde in zicht van de slepende ruzies tussen steden en het rijk over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Gemeenten wilden deze mensen niet over straat laten zwerven. Ook particulieren, kerken en organisaties droegen bij aan opvanglocaties, de laatste tijd kwamen er meer bij. In dit licht is vooral de deelname van Amsterdam pikant. Het linkse bestuur in de hoofdstad begon na de gemeenteraadsverkiezingen in maart dwars tegen de wens van Den Haag met een 24-uursopvang voor 500 mensen. In Amsterdam trekken ook groepen asielzoekers van de ene gekraakte locatie naar de andere. Zij worden gedoogd. Ook in Groningen wordt een opvanglocatie open gehouden, de gemeente draagt de kosten daarvan nu zelf.

Enkele duizenden mensen In 2015 struikelde bijna een heel kabinet over de vraag of mensen zonder enige kans op verblijfsstatus opvang moesten krijgen. Deze coalitie bereikte al tijdens de formatie een akkoord over de contouren van ‘bed-bad-brood’. Dat was al een doorbraak. Want CDA en VVD zijn in principe tegen, omdat mensen dan toch hoop zouden krijgen op langer verblijf. D66 en ChristenUnie maakten zich er sterk voor, omdat ze – met de gemeenten – vonden dat deze mensen niet moesten rondzwerven. Er zijn naar schatting enkele duizenden mensen in Nederland zonder zicht op een verblijfsstatus. Staatssecretaris Harbers zei zelf gisteren in de Tweede Kamer nog niet op de details in te willen gaan. Die licht hij volgende week toe. Met iedere gemeente apart moet nog een akkoord worden gesloten over de details van hun opvanglocatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vluchtelingenorganisaties en de gemeente Amsterdam wilden ook nog niet reageren voordat de inhoud van het rapport officieel naar buiten komt. Vluchtelingenwerk Nederland laat weten met veel interesse uit te kijken naar het akkoord.