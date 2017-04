Ajax worstelt zich op miraculeuze wijze langs Schalke

Een miraculeuze ontsnapping camoufleerde gisteravond veel bij Ajax, dat Schalke 04 in het tweede deel van de verlenging twee tegentreffers liet incasseren (via Viergever en Younes) en zo alsnog de kwartfinale van de Europa League overleefde (3-2). Vandaag volgt de loting voor de eerste Europese halve eindstrijd sinds 1997 (speeldata 4 en 11 mei).

Een week nadat Ajax het maximale had geleverd van wat van de ploeg gevraagd kon worden, liet het elftal van trainer Bosz gisteravond de grilligheid van een jeugdige formatie zien. In Gelsenkirchen gaf Ajax de opgebouwde voorsprong van de thuiswedstrijd uit handen tegen Schalke 04, waarna een zinderende verlenging volgde.

Ajax ontbeerde de discipline en vastberadenheid van een week eerder tegen Schalke, de nummer elf van de Bundesliga. In Amsterdam had de thuisploeg laten zien dat het kan voetballen volgens de filosofie van Bosz, die felle pressing bij balverlies beoogt en technisch vaardig aanvalsspel in balbezit. Dat laatste bleef grotendeels achterwege in Gelsenkirchen.

Bravoure Er werd vervolgens iets anders gevraagd van de Amsterdammers, die in de competitie om de landstitel strijden met Feyenoord. Dat andere, volwassenheid en overlevingsdrang in Europese duels, kon de ploeg maar moeilijk overleggen. Knullig was het balverlies van de 17-jarige Kluivert, die bewonderd wordt om zijn bravoure en dribbels maar verzuimde om de bal kort na rust weg te werken, waarna Ziyech halfslachtig inkwam en Goretzka vrij kon inschieten. Typerend was ook de gebrekkige organisatie een paar minuten later, toen Schalke-spits Burgstaller alle vrijheid genoot bij een voorzet van Kolasinac. Burgstaller kon ongehinderd afronden bij doelman Onana: 2-0. Veltman kreeg kort daarna zijn tweede gele kaart, waardoor Ajax met tien man verder moest. Een verlenging werd als laatste redding geboden, maar opnieuw was het matig verdedigingswerk (De Ligt en Viergever). Caligiuri (kopbal) leek als matchwinnaar van het veld te gaan na een voor de Amsterdammers ontnuchterende voetbalavond. Maar Viergever, één van de weinigen die wel een voldoende haalde bij Ajax, voorkwam een Europese uitschakeling. En dat was geen toeval. Younes besliste het duel daarna. De climax paste in een merkwaardige avond waarin Ajax onder de internationale maat presteerde. Ajax begon zwak in de uitverkochte Veltins Arena. Al na 41 seconden kon Goretzka vrij inschieten na een voorzet van linksback Kolasinac, die Kluivert vaak tot een achtervolging dwong. De vleugelspelers Kluivert en Younes, vorige week nog bepalend in de zege op Schalke, werden nu in toom gehouden door de Duitse verdedigers, die agressiever en korter verdedigden. Dat kon niet gezegd worden van Ajacied Sanchez, die zich na een paar minuten door de benen liet spelen door spits Burgstaller en zijn collega Meyer op de paal zag schieten.

Competitie Na de openingsfase van Schalke kwam Ajax eventjes beter in de wedstrijd. De passing was niet zo zorgvuldig als in de eerste wedstrijd, maar soms kwam Ajax tot kansen, zoals met Viergever (omhaal), Ziyech (vrije trap) en Younes (geblokt schot). Traoré, die opnieuw de voorkeur kreeg boven de van een liesblessure herstelde Dolberg, kwam er nauwelijks aan te pas tegen de Duitse verdedigers. In de tweede helft, na de inbreng van Dolberg (voor Kluivert), moest Traoré naar de rechterkant verhuizen. Ajax had vorige week nog indruk gemaakt tegen het bescheiden Schalke. Met felle pressing en soms wervelend aanvalsspel werden de Duitsers in Amsterdam bestreden. Het enige wat Bosz zijn ploeg kwalijk kon nemen, was de geringe productie die na een avond van dominantie op het scorebord stond. Twee doelpunten was een te magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen, vond hij. De vraag voor Ajax is in hoeverre de forse inspanning van gisteravond zal doorwegen in de nationale competitie. Zondagmiddag wacht voor Ajax het uitduel bij PSV, terwijl Feyenoord op bezoek moet bij Vitesse.

