Ajax wint dankzij nieuwe impulsen

Trainer Marcel Keizer had fors moeten ingrijpen bij Ajax. Daar was alle reden toe na de midweekse terechtwijzing door het Noorse Rosenborg (0-1), waardoor deelname aan de groepsfase van de Europa League een vraagteken is. Keizer wijzigde zijn elftal op vier posities. Cerny verving de zieke Younes, Kluivert startte in plaats van Neres en ook Huntelaar (voor Dolberg) en Frenkie de Jong (voor Schöne) moesten het elftal van nieuwe impulsen voorzien.

Dat Ajax in dit prille stadium van het seizoen al nieuwe prikkels behoeft, symboliseert de tweespalt die de Amsterdamse club op de achtergrond geselt. Nieuwe spelers kopen? Of toch vertrouwen op de doorstroom van eigen jeugd? In de voorbije week werd het vraagstuk andermaal opgerakeld. Marc Overmars, technisch directeur bij Ajax, zag de clubkas met veertig miljoen euro bijgevuld worden, nadat de Colombiaan Davinson Sanchez tot een akkoord kwam met het Engelse Tottenham Hotspur. Sanchez werd daarmee de duurste eredivisie-speler ooit.

Maar wie vervangt hem? Misschien, zei Overmars voor het duel met FC Groningen, zet Ajax wel te veel in op de eigen jeugd - iets wat de filosofie van de club voorschrijft. Nog tien dagen heeft hij om de selectie al dan niet te versterken. Voor de Europa League, waarin Ajax donderdagavond uitgedaagd wordt om Rosenborg te verslaan, zal dat waarschijnlijk te laat zijn, maar in de eredivisie kan het zijn vruchten afwerpen. Kan, want de waarheid is ook dat de Braziliaan Neres, vorig seizoen recordaankoop van Ajax (twaalf miljoen euro), gistermiddag wederom op de bank begon. Hij mocht tien minuten voor tijd invallen voor Cerny.

In Europa, waar Ajax vorig seizoen verrassend tot de Europa League-finale reikte, blijft verschraling van de selectie niet ongestraft, maar in de nationale competitie kunnen de Amsterdammers zich beduidend meer permitteren. Zo bleek ook tegen FC Groningen. Schrijnend is de hoeveelheid goede voorzetten van linksback Dijks. Als het Amsterdamse publiek, verwend door de vorige voetbaljaargang, er eens goed voor gaat zitten als een vloeiende aanval zijn climax nadert, is de teleurstelling voelbaar als Dijks een mispeer produceert. En dan Ziyech, de middenvelder die vernuft net zo makkelijk afwisselt met onbegrijpelijke keuzes (en balverlies). Het is te grillig. Symbool staat ook Schöne, wiens gebrekkige handelingssnelheid en loopvermogen pas aan de oppervlakte komen als Ajax buiten de landsgrenzen treedt. In de eredivisie deert het niet. Daar kan het.

Schöne besliste het duel met FC Groningen gistermiddag met een hard schot. Dat gebeurde tien minuten voor tijd, na een assist van Cerny. Huntelaar had Ajax kort voor rust op voorsprong gebracht via een kopbal (voorzet Ziyech). De Marokkaan rondde na de pauze zelf een fraaie aanval af. FC Groningen deed een kwartier voor tijd iets terug via invaller Idrissi en ook dat was een aardige illustratie voor het huidige Ajax; Veltman positioneerde zich volledig verkeerd, zoals hem dat ook in Europa wel eens parten speelt.

Klaas Jan Huntelaar van Ajax heeft de 1-0 gescoord. © ANP

Mixed zone Keizer beaamde na afloop de tekortkomingen van Ajax. Al koesterde hij tegelijkertijd zijn eerste overwinning als trainer van de Amsterdamse hoofdmacht. “Zeker in de fase waarin we nu zitten”, noemde Keizer. In de mixed zone deed routinier Huntelaar (34) zijn woordje, nadat hij in zijn honderdvijftigste eredivisiewedstrijd zijn honderdelfde doelpunt had gemaakt. Of hij zich, zoals een aantal ploeggenoten eerder deed, wilde uitlaten over het clubbeleid van Ajax? Nee. “Het enige wat wij als spelers kunnen doen, is ons focussen op het spel”, zei hij fijntjes. En daarin valt nog genoeg te verbeteren. FC Groningen-trainer Ernest Faber vond dat Ajax de terechte winnaar was in de Amsterdam Arena. “Wij waren niet in ons normale doen”, meende Faber op de persconferentie. “We kwamen moeilijk in ons spel. We waren slordig in de passing en opkomende backs heb ik helaas weinig gezien. Daarnaast vind ik dat het verdedigend wel iets scherper mag.” Marcel Keizer zag ook de nodige verbeterpunten. “Natuurlijk willen we goed voetballen”, zei hij. “Maar in onze situatie is dit even een lekkere overwinning.”

