Ajax wijst aansprakelijkheid van de hand, familie Nouri naar arbitragecommissie

Volgens de familie is Ajax aansprakelijk voor de ernstige gevolgen die Nouri heeft overgehouden aan het moment waarop hij vorig jaar juli tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar zakte door hartfalen. De Amsterdamse club weigert de verantwoordelijkheid echter op zich te nemen.

Lees verder na de advertentie

De 21-jarige middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade en zal volgens de artsen nooit meer normaal kunnen functioneren. Nouri kan wel zelfstandig ademhalen. Hij pendelde de afgelopen maanden heen en weer tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Helaas heeft Ajax iedere aan­spra­ke­lijk­heid van de hand gewezen en stellen zij zich op het standpunt dat de verleende zorg wél toereikend en adequaat is geweest John de Beer

De familie Nouri liet letselschadeadvocaten onderzoek doen naar de zorg die de Ajacied op het veld kreeg. 'De resultaten van dit onderzoek stemmen zeer droevig. Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de 'collaps' van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen', staat in het persbericht van het advocatenkantoor.

Aangezien Nouri nog altijd onder contract staat bij Ajax, moet de arbitragecommissie van de KNVB zich over de zaak gaan buigen. 'In de ogen van de familie dient het aanspannen van de procedure niet alleen de belangen van Nouri, maar is de gehele voetbalwereld - en met name de spelers van Ajax - gebaat bij een duidelijke uitspraak over de gang van zaken.'

De advocaten concluderen op basis van de tv-beelden dat de medische zorg op het veld niet goed was vanaf het moment dat Nouri in elkaar zakte.

“Dit had anders gemoeten'', zegt John Beer, gespecialiseerd in letselschade. “De familie heeft de afgelopen periode getracht om in overleg met Ajax te komen tot een oplossing waarin de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door Ajax zou worden erkend. Helaas heeft Ajax iedere aansprakelijkheid van de hand gewezen en stellen zij zich op het standpunt dat de verleende zorg wél toereikend en adequaat is geweest. Dit maakt ieder verder overleg zinloos.''