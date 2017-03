Ajax wacht een zware klus zonder Klaassen

Bosz zei gisteren over voldoende ervaren spelers te beschikken om de leidende rol van Klaassen in het veld over te nemen. Over dat vraagstuk hoefde hij zich dit seizoen niet vaak te buigen. Klaassen miste slechts twee duels, in de competitie met FC Groningen en in de Europa League met Panathinaikos. Tegen FC Groningen was hij geschorst, tegen Panathinaikos kreeg hij rust.

Lees verder na de advertentie

Namen noemde Bosz niet, maar hij zal hebben gedoeld op de ervaren Lasse Schöne en Joël Veltman, die vanavond, evenals Davinson Sanchez, terugkeert van een schorsing. Daardoor is de defensie van Ajax voor vanavond weer in ere hersteld, want ook linksachter Daley Sinkgraven, die zondag uitviel tegen FC Twente, is voldoende hersteld om te spelen.

De afwezigheid van Klaassen is een aderlating voor Ajax, met welke oplossing Bosz ook komt

De afwezigheid van Klaassen is een aderlating voor Ajax, met welke oplossing Bosz ook komt. In Kopenhagen, waar Ajax vorige week met 2-1 verloor, bereidde hij het doelpunt van Kasper Dolberg voor en was hij ook betrokken bij de afgekeurde goal van de Deense spits in de slotfase. Tegen FC Twente brak Klaassen afgelopen zondag de ban door Amin Younes in staat te stellen om te scoren.

Voorop in de strijd "Hij is een speler in vorm die doelpunten kan maken maar ook altijd vooropgaat in de strijd", zei Bosz gisteren op een persconferentie over Klaassen. "Natuurlijk wil je zo'n jongen er graag bij hebben." Donny van de Beek lijkt de aangewezen speler om Klaassen vanavond in de uitverkochte Arena te vervangen. Ook Bosz' Noorse collega Solbakken staat voor een puzzel die hij dit seizoen nooit hoefde op te lossen. Jørgensen, de oud-PSV'er die na dit seizoen FC Kopenhagen verlaat, speelde alle vijftien Europese wedstrijden van de Deense kampioen. Hij vormde de belangrijke pilaar in de defensie, die in de competitie negen treffers hoefde te incasseren en in Europa slechts zes keer werd gepasseerd.

Personele problemen In de gewonnen competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen Esbjerg (2-0) had Solbakken Jores Okore in het hart van de verdediging geposteerd. De fysiek sterke Deense international stond de afgelopen drie jaar onder contract bij Aston Villa. Solbakken kampt echter met meer personele problemen. Rasmus Falk, de maker van de snelle 1-0 in Kopenhagen, en Andrija Pavlovic zijn niet inzetbaar. Bosz zei eenzelfde spelbeeld te verwachten als een week geleden in Kopenhagen. Met Ajax veelvuldig aan de bal en een tegenstander die via lange ballen en snelle opkomende backs de spitsen Andreas Cornelius en Federico Santander wil bedienen. De twee aanvallers waren zondag succesvol tegen Esbjerg. De goal van Cornelius was een kopie van zijn treffer tegen Ajax. Uit een voorzet van back Ludwig Augustinsson kopte hij simpel raak. Ajax moet vanavond scoren om zicht te houden op verlenging van deze Europese campagne Ajax moet vanavond scoren om zicht te houden op verlenging van deze Europese campagne. Dat is geen sinecure tegen FC Kopenhagen, dat in alle 42 wedstrijden dit seizoen 26 keer de nul hield. "Ik ben een optimistisch mens, niet alleen als trainer", zei Bosz. "Afgezien van die valse start hebben we in Kopenhagen goed gespeeld. Wij springen niet hoger, wij zijn fysiek niet sterker, maar wij moeten voetballend het verschil maken."

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.