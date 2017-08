Ajax wacht een avond vol emoties

Met ambivalente gevoelens treedt Ajax vanavond voor het eerst dit seizoen aan in de Amsterdam Arena, waar een play-off ticket voor deelname aan de Champions League op het spel staat tegen het Franse Nice. De heenwedstrijd eindigde vorige week in 1-1.

We hebben met name de jonge spelers gewezen op wat ze te wachten staat Ajax-trainer Marcel Keizer

Emotioneel zal het zeker worden. Ajax-supporters hebben aangekondigd een eerbetoon te brengen aan Abdelhak Nouri, de middenvelder die ernstige en blijvende hersenschade heeft overgehouden nadat hij onwel was geworden tijdens een oefenduel. De fans zullen dat doen met spandoeken en een applaus in de 34ste minuut, refererend aan het rugnummer van Nouri. Ajax zal op grote schermen een videoclip over Nouri afspelen. "We hebben met name de jonge spelers gewezen op wat ze te wachten staat", zei Ajax-trainer Marcel Keizer gisteren op de persconferentie. "Verder is voorbereiden heel lastig."

Normale week Keizer repte over een normale week. Hij verwacht dat zijn elftal zich vanavond beter zal manifesteren dan een week geleden in de heenwedstrijd tegen Nice, de nummer drie van Frankrijk. Simpelweg omdat zijn team een week verder is. "We zijn nu vier weken in training en hebben daarbij een verschrikkelijke tijd gehad", vertelde Keizer. "Maar als ik kijk naar wat de spelers doen en hoe ze op het veld staan, dan zeg ik: we staan er redelijk op. Maar we spelen nog lang niet zo goed als we kunnen." In Frankrijk presenteerde Ajax zich, zeker gezien de trieste omstandigheden, verdienstelijk. Zeker na de rust, waarin Keizer had gehamerd op meer geduld en zuivere passing, presenteerden de Amsterdammers zich goed, al ontsnapte het team vlak voor tijd aan een achterstand. "Daarin waren we te geforceerd op zoek naar de 1-2", stelde Keizer. "Nederlandse teams - of misschien Ajax wel - nemen vaak geen genoegen met een gelijkspel, terwijl je soms moet zeggen: tot hier en niet verder."

Overlevingsdrang Vorig seizoen, toen Ajax de Europa League-finale bereikte, was overlevingsdrang een van de kenmerken geweest onder trainer Peter Bosz, die in de zomer vertrok naar Borussia Dortmund. Keizer bespeurde die veerkracht ook in zijn eerste weken als hoofdcoach. "Dit team wil voor elkaar door het vuur gaan", merkte hij op. Drie spelers die in mei de finale tegen Manchester United speelden, zijn vertrokken. Het zijn Jaïro Riedewald (Crystal Palace), Bertrand Traoré (Olympique Lyon) en aanvoerder Davy Klaassen (Everton). Voor hen in de plaats wordt, conform de filosofie van de club, vooral een beroep gedaan op jonge, aankomende talenten, onder wie Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Justin Kluivert. Dit team wil voor elkaar door het vuur gaan Met name Van de Beek en De Jong verhogen de druk op middenvelder Lasse Schöne (31), wiens handelingssnelheid en loopvermogen op de proef werden gesteld in de vorige Europese campagne. "Maar ik denk dat ik, zowel binnen als buiten het veld, nog veel voor dit team kan betekenen", reageerde Schöne gisteren. "Gelukkig hebben we genoeg grote talenten rondlopen op De Toekomst. Die concurrentie is alleen maar goed." Schöne wees ook op de steun van het thuispubliek. In de uitverkochte Arena, waar Ajax bijna twee jaar geleden voor het laatst een Europese wedstrijd verloor, zullen de emoties vanavond om voorrang strijden. Met enerzijds het eerbetoon voor Nouri en anderzijds de wens om voor het eerst sinds 2014 weer mee te doen aan de groepsfase van de Champions League, het niveau dat de club sportief en financieel zo graag wil bereiken. Goed nieuws voor Ajax was gisteren alvast dat Joël Veltman zijn contract tot 30 juni 2020 heeft verlengd.

