Ajax-vrouwen in de Champions League kijken met een schuin oog naar de Arena

Hij hoopt dezelfde zindering te voelen als op 24 augustus 2012. Benno Nihom was net in dienst als assistent-trainer van de Ajax-vrouwen, die toen de eerste wedstrijd in de eredivisie speelden. Hij herinnert zich nog goed de spanning en de verwachtingen voor zíjn debuut en dat van de Ajax-vrouwen. Voor een uitverkocht hoofdveld op De Toekomst versloeg Ajax die avond Heerenveen met 2-0.

Vanavond is er opnieuw sprake van zo'n dubbel debuut. In het eerste seizoen met Nihom als hoofdtrainer maken de Ajax-vrouwen zich op voor hun eerste optreden in de Champions League, thuis tegen het Italiaanse Brescia. "Ik hoop dat het net zo'n happening wordt als vijf jaar geleden", zegt de 30-jarige trainer na de training van dinsdag.

Na het vorige seizoen, waarin Ajax de landstitel en de beker veroverde, volgde Nihom Ed Engelkes op. En meteen wacht hem de Champions League. "Een goede timing", lacht Nihom. "Mooi is dat we dit met z'n allen hebben bereikt. Het Champions League-ticket voor de voorronde hebben we met de groep van vorig jaar gepakt, de wedstrijd tegen Brescia hebben we met deze groep bereikt. Het is niet alleen de erfenis van vorig jaar."

Internationale uitstraling

De voorronde in Estland overleefde Ajax in augustus ten koste van het Letse Rigas (6-0), Parnu uit Estland (2-1) en het Belgische Standard Luik (3-0). Brescia is van een ander kaliber, weet Nihom, al erkent hij dat de loting slechter had kunnen uitvallen. "Maar Brescia is een goede ploeg. Ze hebben zeven internationals, hebben ervaring in de Champions League en wonnen vorige week de Super Cup in eigen land met 4-1 van Fiorentina."

Nihom zag twee wedstrijden van Brescia (5-0 en 4-0 winst). Ze scoren makkelijk, was een van zijn conclusies, maar hij vond ook dat ze weinig weerstand ondervonden. "Het is aan ons om ze echt te testen en ik ben benieuwd hoe ze reageren als ze onder druk komen te staan. Daar liggen volgens mij mogelijkheden. Dat ze aan de bal kwaliteiten hebben en makkelijk scoren is een feit. Daar moeten wij ons tegen wapenen."

Het niveau is vele malen hoger dan in 2012. Het spel is sneller en krachtiger geworden. Benno Nihom

Het debuut in de Champions League is ook belangrijk voor de uitstraling van Ajax in het buitenland. Want, zegt Nihom, iedereen kijkt naar Ajax. "De voorronde was nog belangrijker, want als Ajax wil je niet in de voorronde worden uitgeschakeld. Nu is het belangrijk in het hoofdtoernooi een goed visitekaartje af te geven. We willen laten zien dat we Ajax zijn en ook in Europa op een Ajax-manier spelen."