Ajax verslaat Sturm Graz en zet eerste stap in de lange weg naar de Champions League

Daarmee lijkt de eerste hindernis overkomelijk voor de club die Champions League-voetbal zo nastreeft. Volgende week woensdag volgt de return in Graz, waarna Ajax het bij een goede afloop in de derde voorronde moet opnemen tegen Standard Luik. Mocht ook die horde worden genomen, dan wacht nog een beslissende play-off voor plaatsing voor de groepsfase van het Europese elitetoernooi.

Ajax, in het seizoen 2014/2015 voor het laatst actief op het hoogste podium, is er veel aan gelegen zich te kwalificeren voor de Champions League. De club die in 2014 voor het laatst landskampioen werd, heeft deze zomer resoluut gebroken met het clubbeleid dat in 2010 is ingezet na de Cruijff-revolutie. In plaats van verkochte spelers als Justin Kluivert (AS Roma) op te vangen met eigen jeugd werd dit keer de clubkas aangesproken door technisch directeur Overmars. Labyad (FC Utrecht), Tadic (Southampton), Blind (Manchester United) en de inmiddels geblesseerde Bandé (KV Mechelen) kostten de club al ruim veertig miljoen euro.

Ajax presenteerde zich in ieder geval vol goede intenties voor het eigen publiek.

Het Amsterdamse publiek had mede daardoor verlangend uitgekeken naar het eerste seizoensoptreden van Ajax in de eigen Arena. Fit is echter nog niet iedereen bij Ajax. Tadic en Blind begonnen op de bank tegen de Oostenrijkers omdat ze amper wedstrijdritme hebben. In de tweede helft mochten ze nog wel invallen, wat met luid applaus werd begeleid.