Ajax toont volwassenheid in Utrecht

FC Utrecht - Ajax: 1 -3

Ajax gaf een demonstratie van volwassenheid tegen FC Utrecht. In stadion Galgenwaard, waar de Amsterdammers het traditioneel lastig hebben, won het vrij eenvoudig (1-3), waardoor het de winterstop ingaat met twee punten achterstand op koploper PSV.

December is de maand van terugblikken. Ajax-trainer Ten Hag kon niet anders dan tevreden zijn op de eerste seizoenshelft, zei hij voldaan op de persconferentie.

Ajax heerste. En daarvoor had het niet eens de beste dag nodig tegen FC Utrecht.

Ga maar na: twee punten achterstand op koploper PSV (waarbij de Eindhovenaren eind maart nog naar Ajax moeten), kwartfinale van de ­beker (thuis tegen Heerenveen, eind januari) en overwintering in de Champions League, waarin Ajax in de achtste finales titelverdediger ­Real Madrid treft. “Een eerste half jaar met perspectief voor 2019”, stelde Ten Hag. “Hier zit een tevreden trainer.”

Het duel met FC Utrecht, dat ­onder trainer Advocaat is opgeklommen naar de vierde plaats, liet zien dat Ajax momenteel goed aanvoelt wat er nodig is in een wedstrijd. Scherp en geconcentreerd was het begin, waarbij het fanatieke thuispubliek kon uitrazen en de hoop op een stunt langzaam een illusie werd.

“Ajax heeft op dit moment ­gewoon te veel kwaliteit”, constateerde Advocaat. “Dat zag je met ­name in de eerste helft met Blind, De Ligt, Schöne en De Jong; daar konden wij gewoon niet tegenaan lopen. Dan lijkt het net alsof je overal te laat bent – en dat ben je ook – maar dat heeft te maken met de ­individuele kwaliteiten van die spelers. Hun aannames waren ook ­beter.”

Heersen Al na een kwartier volgde de ­openingstreffer. Wöber en Ziyech begrepen elkaar verkeerd, FC Utrecht trok overmoedig ten aanval, en toen Ajax daarna snel ­omschakelde vond De Jong spits Dolberg, die na een combinatie met Blind eenvoudig raak schoot. Ajax heerste. En daarvoor had het niet eens de beste dag nodig tegen FC Utrecht, dat de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord (donderdag) nog in de benen had. De Jong verspeelde de bal nog weleens in dreigende stellingen, Ziyech kon weer onverminderd grillig zijn en Dolberg was niet de meest balvaste centrumaanvaller. De groei van Ajax ligt echter ook besloten in de defensie, waar de ­geblesseerde linksback Tagliafico vervangen werd door Wöber. De laatste linie, aangevoerd door De Ligt, straalde onoverwinnelijkheid uit in de persoonlijke duels. FC Utrecht maakte daardoor weinig kans. “In dit soort wedstrijden zie je goed terug wat voor groei we als team hebben doorgemaakt”, stelde De Ligt na afloop. “We blijven rustig en doen geen gekke dingen.” De Ligt (19) is de personificatie van dat toegenomen normbesef. ­Cijfers onderstrepen dat: met De Ligt als aanvoerder verloor Ajax geen wedstrijd in de eerste seizoenshelft. Bij de enige nederlaag, in september bij PSV (3-0), was de verdediger ­geblesseerd. De Ligt, afgelopen week bekroond met de Golden Boy Award (prijs voor grootste talent in Europa) en uitgeroepen tot Talent van het Jaar op het Sportgala, werkte veel weg in stadion Galgenwaard. Voorzetten, corners en losse flodders; ­alles was voor hem, de onverzettelijke, orthodoxe verdediger van de toekomst.

Vuurwerk Ajax verdubbelde na een uur de score, nadat een vloeiende aanval via Ziyech en Tadic strandde bij Dolberg, die – buiten het zicht van scheidsrechter Higler – naar de grond werd getrokken door Utrecht-aanvoerder Janssen. Na tussenkomst van de ­videoarbitrage wees Higler alsnog naar de strafschopstip. Tadic stuurde doelman Jensen naar de verkeerde hoek: 0-2. FC Utrecht-supporters konden hun teleurstelling daarna niet verkroppen en gooiden bekers bier en vuurwerk naar Ajax-doelman Onana. Higler besloot hierop het ­duel kort te staken.

Ontwikkeling Dát, en een aansluitingstreffer van Venema (voorzet Klaiber), konden Ajax niet uit balans brengen. Het bleef geconcentreerd spelen. Ziyech faalde in de slotfase oog in oog met keeper Jensen, maar legde even later goed terug op de inlopende De Jong, die de eindstand in blessuretijd bepaalde op 1-3. “Dit is weer een volgende stap in onze ontwikkeling”, constateerde Ten Hag. “We hebben in de eerste seizoenshelft aanvallend, attractief voetbal gespeeld. Ook tegen heel ­defensieve ploegen, die 5-4-1 spelen, weten we de ruimtes te vinden en gevaarlijk te worden. Daarin hebben we een aantal grote stappen gezet”, vond Ten Hag.