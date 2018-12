Ajax toont toegenomen veerkracht tegen Bayern München

Ajax - Bayern München: 3-3

Ach, het kan niet altijd feest zijn, ook natuurlijk niet op het hoogste niveau voor een fris team van een opkabbelend voetballand. Ajax achterhaalde Bayern München woensdag in een curieuze slotfase (3-3), wat niet genoeg was voor de groepswinst, maar veel zei over de toegenomen (veer)kracht van de fier overwinterende ploeg.

Ajax had er in de Arena weer een feestje van willen maken. Trainer Ten Hag had gekozen voor de opstelling waarmee Bayern München begin oktober was bedwongen (1-1): met Wöber in de verdediging, Blind op het middenveld, de toen geblesseerde Frenkie de Jong ook daar en daarmee Schöne op de bank. Ajax speelde fel, als het even kon in een hoog tempo. Er was één logisch verschil met de eerdere mooie avonden: de tegenstand.

Na de interland met Oranje tegen Duitsland voelde ook De Jong het niveauverschil

Hier stond een ander Bayern dan dat van de eerdere wedstrijd. Geen opperbest Bayern nog, wel een hechtere ploeg na wat interne omzettingen in de achterliggende weken. Dit was een ploeg waartegen je niet al te veel fouten kunt maken – en dat deed het toch nog onvolgroeide Ajax wel.

Blind en verdediger Tagliafico hadden de tegenstander met onnauwkeurige breedtepasses al op het spoor gezet. Nog in het eerste kwartier stond spits Lewandowski wel heel vrij, na een tikje van het al even ongehinderde talent Gnabry (0-1). Vooral Lewandowski werd moedig geattaqueerd, vooral door De Ligt, maar zo’n moment moet je zo’n spits niet bieen.

Maar er was meer. Blind, die in Nederland aan een goede reeks bezig was, had het centraal op het middenveld op dit niveau zwaar, zoals vaker bij hem als de weerstand daar toeneemt. Na de interland met Oranje tegen Duitsland voelde ook De Jong het niveauverschil. Een aantal tikjes, in Nederland zo simpel, kwam nu toch bij de verkeerde kleur terecht.

Het was knap dat Ajax weer meedeed, zich tegen deze tegenstander had kunnen terugvechten

Vastigheid in balbezit Tweemaal kon middenvelder Van de Beek doelman Neuer in de eerste helft belagen, maar nog niet verontrusten: al vroeg met een te zachte inzet, later met een kopbal zonder richting. Daar stond tegenover dat doelman Onana een grotere achterstand nog voorkwam, toen Bayern opnieuw ruimte voor een uitbraak was geboden. Met een reflex keerde Onana het schot van dichtbij van de weer vrijgespeelde Lewandowski. Ajax zocht na rust naar meer vastigheid in balbezit. Na toch weer zo’n fout, nu van Wöber, had Lewandowski kunnen uitbreken, maar Ajax kon (en mocht ook wel) de aanval blijven zoeken. De Jong herstelde zich, wat iets zei over de weerbaarheid van het talent. Tadic kon intikken na een actie van de diepgaande Van de Beek (1-1). Maar ook was Onana weer nodig, met weer een reflex op nu een kopbal van Lewandowski. De wedstrijd was ontbrand, er was nu geen analyseren meer aan. Ajax moest met tien man verder: Wöber kreeg de rode kaart voor een tackle op de voet van Goretzka. Even later kon Müller ook vertrekken, na een charge naar het hoofd van Tagliafico. Het was knap dat Ajax weer meedeed, zich tegen deze tegenstander had kunnen terugvechten. En het leek, toch weer, nog mooier te kunnen worden. Boateng vloerde invaller Dolberg, Tadic schoot de strafschop hard in (2-1). Maar aan de andere kant vloerde Tagliafico invaller Thiago. Lewandowski (natuurlijk hij) benutte de strafschop (2-2), invaller Coman maakte er 2-3 van en Tagliafico weer 3-3. Ajax treft een poulewinnaar in de tweede ronde, maar in dat stadium is alles hoe dan ook zwaar.

