Ajax toont machinale trekjes tegen Excelsior

Natuurlijk, er wachten de Amsterdammers nog vier lastige competitiewedstrijden, waaronder de uitduels bij FC Groningen (zaterdag) en De Graafschap, maar Ajax vertoonde bijna machinale trekjes tegen Excelsior. Alsof het de Ajacieden geen moeite kostte om zichzelf op te laten na de midweekse prestatie in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus (1-1). Dinsdag volgt de return in Turijn.

De gretigheid spatte er zaterdag van af bij het elftal van trainer Ten Hag. Nee, hier stond geen team waar de koppositie - vorig weekend op doelsaldo behaald na het gelijke spel van PSV bij Vitesse (3-3) - een verlammende werking zou hebben. Integendeel. De honger naar de landstitel, de eerste voor Ajax sinds 2014, lijkt alsmaar toe te nemen in de hoofdstad.

Het is te zien in de openingsfase tegen Excelsior. In het notitieblokje stonden al na tien minuten diverse uitingen van wilskracht bij Ajax. De diepgang van Van de Beek, rushes van Ziyech, het afjagen van Huntelaar en het ouderwets opstomen van Mazraoui; het oogde als voetballers die na een lange zomerstop zielsgelukkig waren dat ze eindelijk weer het veld in mochten.

De vermoeidheid lijkt geen vat te hebben op de Ajacieden

Voor Mazraoui, vorige wedstrijd geschorst, en Huntelaar, vervanger van Schöne (die rust kreeg), was dat een te begrijpen gretigheid, maar bij de overige Ajacieden wekt het toch vooral bewondering. Het duel met Excelsior was alweer de vijftigste (!) van het seizoen voor Ajax. De vermoeidheid lijkt geen vat te hebben op de Ajacieden. Daley Blind, die in slechts één wedstrijd ontbrak, herhaalde na afloop de eerder uitgesproken woorden van Van de Beek (48 wedstrijden): “Ik voel me eigenlijk steeds fitter worden.”

Tegen Excelsior, waar Moniz de taken van de eerder opgestapte trainer Poldervaart heeft overgenomen, werd de mentale en fysieke conditie van Ajax al na tien minuten omgezet in de openingstreffer. Huntelaar chipte de bal over Excelsior-doelman Damen na een fijne dieptepass van Van de Beek. De thuisclub besliste het duel nog voor rust. Tadic (intikker) strafte ongelukkig uitverdedigen bij Excelsior af, waarna Huntelaar een fraaie aanval, eentje over meerdere schijven, bekroonde met de 3-0. El Hamdaoui deed vlak voor het rustsignaal nog iets terug.

Enige zorg voor Ten Hag was het uitvallen van De Jong, die na een half uur - voelend aan zijn hamstring - het veld moest verlaten. Onduidelijk is nog de aard van het kwetsuur - en daardoor ook zijn meespelen tegen Juventus.

Met invaller Ekkelenkamp werd de zegetocht vervolgd. Ajax kreeg na tussenkomst van de VAR (overtreding op De Ligt) een strafschop, die Tadic feilloos benutte. Huntelaar vervolmaakte even later zijn hattrick na wederom een gepolijste aanval. Ook veelzeggend voor de Amsterdamse spelvreugde: de wijze waarop Blind, die het voorwerk verrichtte voor Ajax’ vijfde treffer, Huntelaars goal vierde met De Ligt. “Met onze teamgeest zit het wel goed”, lachte Blind na afloop met pretoogjes.

De show in de Johan Cruijff Arena werd afgesloten met een rake volley van invaller Dolberg, waarna Excelsior (via Fortes) de eindstand bepaalde op 6-2.

Het is de kunst en de kunde om je te focussen op elke eerstvolgende wedstrijd, zei Ten Hag na afloop bij de NOS. “Dat hebben we fantastisch gedaan.” En wie of wat Ajax van de 34ste landstitel af kan houden? Blind hoefde er niet lang over na te denken. “Wijzelf zijn onze grootste tegenstander”, riposteerde hij. “Dat zeg ik al het hele seizoen en daar blijf ik bij.”