Ajax toch weer onderuit in slotfase

Op de kop af drie maanden na de verloren finale van de Europa League tegen Manchester United klapte voor Ajax de poort naar het nieuwe toernooi al dicht. Tegen de Noorse kampioen Rosenborg werd opnieuw een nederlaag geleden (3-2), na die van vorige week in Amsterdam (0-1).

Lees verder na de advertentie

Het waren zwarte cijfers, ter illustratie van donkere dagen voor het Nederlandse voetbal, waarin Ajax en PSV voor het eerst sinds het midden van de jaren zestig geen Europees voetbal zullen spelen. Het was tevens een nieuwe tik voor Ajax’ onervaren trainer Keizer, die donderdagavond even de illusie mocht koesteren dat hij met wissels iets teweeg kon brengen. Maar opnieuw had hij de zaken uiteindelijk nooit langdurig in de hand.

In Noorwegen was Ajax aardig begonnen. Maar weldra was het broze ritme gebroken door Rosenborg, vooral door de krachten op het middenveld te bundelen. Dat vindt Ajax niet prettig, en in het hart van het veld maakte Van de Beek, niet eens onder grote druk, een forse fout.

De jonge middenvelder was door trainer Keizer een centrale rol toebedeeld, in de geest van Ajax waarin daar gauw te licht over wordt gedacht. Van de Beek verloor de bal na een aarzeling en binnen luttele tellen lag die achter doelman Onana. De middenvelder Jensen en Konradsen zetten Midtsjö aan het werk, en na diens voorzet kopte de ervaren spits Bendtner in alle vrijheid in (1-0).

Tekst loopt door onder foto

Ajax speler Lasse Schone viert zijn doelpunt. © ANP Pro Shots

Zo had het bij Ajax weer eens open gelegen, op een onverantwoorde wijze die in Europa snel wordt afgestraft, maar juist in de wonderbaarlijke tocht van vorig seizoen naar de finale meestal niet. Nog voor rust moest Kluivert afhaken. De jonge aanvaller moest zijn overtrokken geldingsdrang bekopen met een bovenbeenblessure, waardoor veel er al op leek dat het gebrek aan ervaring zich voor Ajax weer eens zou wreken.

Plan B Bij het begin van de tweede helft riep Keizer spits Huntelaar op als laatste redmiddel. Van de Beek moest wijken: het eerste tikje nu ook voor dat geprezen talent. Zo moest het zogenaamde Plan B worden uitgevoerd waarvan werd gezegd dat Keizers voorganger Bosz zoiets miste. Met twee centrumspitsen aan het front voerde Ajax prompt de druk op, en binnen een kwartier was een voordelige stand gerealiseerd. Na een kansje al voor Huntelaar en schoten van Schöne en Ziyech kon Younes bij de verste paal intikken na een vloeiende aanval over links (1-1). Luttele minuten later al was de vleugelspeler de aangever voor Schöne, die daarmee zijn tweede treffer maakte (na die van zondag tegen FC Groningen) sinds zijn tijdelijke verbanning uit het team en zijn terugkeer als meer aanvallende middenvelder (1-2). Toch vervolgde Ajax zijn weg wankel. Het mocht van geluk spreken dat Rosenborg een mogelijkheid na balverlies van Ziyech slecht uitspeelde. De wedstrijd kreeg als in de Europese campagne van vorig seizoen een toenemend roulette-gehalte. Invaller Cerny miste voor Ajax, Younes draaide de bal op de paal. Trainer Keizer wisselde aanvaller Dolberg in voor een verdediger, Zeefuik, ten teken dat Ajax na zijn opleving de controle toch weer kwijt was. Dat toonde Samuel te meer. De invaller, die in Amsterdam al had gescoord, kopte de bal eerst krachtig in (2-2), en diende Ajax vervolgens geheel op eigen kracht met een trefzekere solo de nekslag toe (3-2). Rosenborg's keeper Andre Hansen houdt het schot van Amin Younes niet tegen. © AFP

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.