Ajax strandt tegen Nice, na een emotionele avond

Het werd, zoals verwacht, een avond vol emotie in de Amsterdam Arena. Prachtig was het eerbetoon aan Abdelhak Nouri, de middenvelder die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen nadat hij onwel werd tijdens een oefenduel in de voorbereiding, begin juli. Voor de wedstrijd toonde Ajax op de grote schermen in het stadion een filmpje over Nouri. Terwijl de spelers even later het veld opliepen, ontrolde zich een reusachtig spandoek met daarop afgebeeld rugnummer 34, refererend aan Nouri. Zelden was het zo stil in een uitverkochte Arena.

Misschien had het indrukwekkende eerbetoon ook wel zijn weerslag op de spelers van Ajax. Al na drie minuten counterde Nice naar de openingstreffer. De centrumverdedigers De Ligt en Sanchez waren nergens te bekennen toen Lees-Melou op keeper Onana afliep. De Ajax-goalie kon het schot van de Fransman nog keren, maar de opgekomen rechtsback Souquet benutte gretig de rebound.

Ajax had in de eerste helft moeite om het juiste ritme te vinden. Trainer Marcel Keizer had voor dezelfde elf namen gekozen als in de heenwedstrijd tegen Nice. Justin Kluivert, die opnieuw de voorkeur kreeg boven de Braziliaan Neres, leidde de tegenstoot in voor Ajax. De rechtsbuiten excelleerde met sierlijke, soms onnavolgbare dribbels. Kort na zijn eerste oprisping was het raak voor Ajax. Donny van de Beek, die de plek inneemt van de naar Everton vertrokken aanvoerder Davy Klaassen, bracht zichzelf na een kundige aanname (en even verfijnd passje van Hakim Ziyech) in scoringspositie. De middenvelder faalde niet. In de treffer zat een mooie symboliek: Van de Beek speelde de hele jeugdopleiding samen met Nouri.

Het spel van Ajax toonde min of meer dezelfde contouren als vorig seizoen, toen uiteindelijk de Europa League-finale werd bereikt. De Amsterdammers trokken moedig ten aanval, creëerden veel kansen maar balanceerden achterin soms op een wankel evenwicht. Even kenmerkend en overeenkomstig was de overlevingsdrang in het elftal. De wijze waarop Sanchez een voorzet van Viergever promoveerde tot doelpunt (na opnieuw handig voorwerk van Ziyech) gaf blijk van de juiste mentaliteit. Ook na de 2-1 bleef Ajax domineren, al moest het waken voor uitbraken van Nice, dat speelde zonder de geblesseerde spits Mario Balotelli. Maar waar Ajax vorig seizoen soms op wonderlijke wijze overeind bleef in Europa, gebeurde dat nu niet. Tien minuten voor tijd viel de bal ineens verkeerd. Nice-aanvaller Vincent Marcel verzilverde het kansje: 2-2. Waarmee Ajax het zicht op de play-offs voor deelname aan de Champions League ineens zag verdwijnen. Een slotoffensief leidde tot niets.

Voor Ajax rest nu de laatste voorronde voor deelname aan de Europa League, het podium waarop het vorig seizoen tot onvermoede prestaties kwam.

