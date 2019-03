Ajax slaat zijn slag met de wapens van PSV en brengt de spanning volledig terug in de eredivisie

Hoe de competitie werd gered, in de zinderende topper tussen de achtervolger en de koploper? Vraag niet hoe. Alle bespiegelingen, alle voetbalwijsheden konden en gingen overboord. Ja, Ajax denkt de beste voetballers van het land te hebben en heeft die waarschijnlijk ook wel. Maar met iets heel anders, met eendracht op het tandvlees, werd uiteindelijk de bejubelde winst binnengehaald.

Het zogeheten betere team van PSV werd weerstaan en met nog een laat doelpunt van Neres definitief overmeesterd (3-1) juist door zijn eigen eigenschappen. Ajax toonde die nu, moest die tonen, gekortwiekt door een rode kaart voor verdediger Mazraoui. Ajax, meer dan eens labiel in Nederland, had de rug gerecht uitgerekend in een fase waarin PSV makkelijker en beter leek te kunnen voetballen. Zo was uiteindelijk niets meer wat het vooraf leek, maar de competitie is weer volledig open, met Ajax nu nog twee punten achter PSV, een spannend slot ligt in het verschiet.

Er had vuur in de wedstrijd gezeten, het was voortdurend opgelaaid, met twee ploegen met duidelijke bedoelingen, op en top geladen, een zeldzaamheid op zich al op de Nederlandse velden. Ajax moest, wilde stormen. PSV wilde in eerste aanleg vooral ontregelen. Trainer Van Bommel had zijn principes op een bepaalde manier verloochend. Onverstoorbaar zijn, altijd hetzelfde blijven doen, is zijn adagium. Nu had hij iets anders gedaan.

Verschillen scherp aan het licht Hij had een offensieve middenvelder geofferd en de jonge, nijvere Tsjech Sadilek toegevoegd aan de vaste middenvelders Hendrix en Rosario. Met zo’n middenveld zonder finesse was het speelplan duidelijk: niet al te veel voetbal op het middenveld, directe trappen naar de snelle spitsen of naar kopspecialist Luuk de Jong. Of het er met een offensieve middenvelder anders had uitgezien, valt uiteraard niet te zeggen. De wel heel jonge Ihatarren speelde er de laatste tijd. Het was begrijpelijk dat Van Bommel hem in deze zware wedstrijd niet opstelde. De wisselvallige Pereiro was de andere kandidaat: ook bepaald geen garantie. Maar het was wel zo dat de keuze van Van Bommel, het andere accent, de verschillen met Ajax scherper aan het licht bracht. Ze waren onhandiger, PSV’ers als Schwaab, Hendrix, Rosario, Dumfries, Luuk de Jong, minder wendbaar, ze stonden zwaarder op hun benen. Het doelpunt van Ajax in de eerste helft mocht typerend heten. Frenkie de Jong leidde het in met een van zijn passes met vaart, nodig om het vuur brandend te houden. Ziyech stuurde de bal naar de doelmond, waar Schwaab in de knoop geraakte en ‘m zo, met Tadic in de buurt, in zijn eigen doel duwde (1-0).