Ajax scoort niet, maar is overtuigend door naar Champions League

Ajax plaatste zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League, voor het eerst sinds 2014, voor het eerst via de voorronden zelfs sinds 2010.

Lees verder na de advertentie

Na de 3-1 zege in Amsterdam volstond in Oekraïne 0-0 om een voor Nederland in zijn voetbalcrisis ongekend podium te bereiken – en dan zou PSV zich er vanavond ook nog bij kunnen voegen door het in Wit-Rusland verslagen Bate Borisov voor te blijven. Het succesje van Ajax mocht vooral gelden als verlichting voor de bekritiseerde coach Ten Hag én voor de clubleiding, de al vaker door fans naar de uitgang gewenste directeuren Van der Sar en Overmars.

Ajax toonde zich (te) genadig voor het allengs onsamenhangender Dinamo Kiev, maar Ten Hag mocht erop wijzen dat zijn juist meer dan eens op dat vlak te bekritiseren spelers hun werk deden – zoals ze dat eerder vooral thuis tegen Standard Luik en Dinamo Kiev hadden gedaan.

Zo voltrok zich opnieuw een typisch duel voor het stadium van het toernooi: onzuiverheden en vooral bij Dinamo Kiev ook weer domme dingen

Grote gaten In Kiev had Ten Hag zijn team evenals een week eerder logisch samengesteld, toen bij absentie van Neres. De aanvaller was weer beschikbaar, maar Ten Hag hield om begrijpelijke redenen vast aan de opstelling met de vrijbuiters Ziyech en Tadic op de flanken. Ajax heeft zo een steviger middenveld. Met de vaardigheden daar kon het zichzelf in de eerste helft al de nodige rust verschaffen: met spel aan de bal waarmee de dadendrang bij de tegenstander kon worden getemperd, zo die er al kon zijn. Van de sjablonen klopte weer weinig, zoals vorige week ook bij Bate Borisov, de Oost-Europese tegenstander van PSV. Ploegen uit die contreien zijn gespitst op de counter en ze kunnen hecht verdedigen, heet het dan altijd. Na wat een openingsoffensiefje moest zijn, met een kans voor Verbic (dat wel), viel Dinamo Kiev juist bij herhaling in brokken uiteen, met tot Ajax’ genoegen grote gaten op het middenveld. Ajax was toch te onnauwkeurig om er met doelpunten gebruik van te kunnen maken. Zo voltrok zich opnieuw een typisch duel voor het stadium van het toernooi: onzuiverheden en vooral bij Dinamo Kiev ook weer domme dingen. Het was wel heel onbenullig hoe Kedziora De Ligt na een hoekschop van Ziyech vasthield en bleef vasthouden. Tadic schoot de bal uit de strafschop op de paal, en dat was niet de enige keer dat precisie bij hem ontbrak.