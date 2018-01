Ajax schudt Feyenoord af in titelstrijd: 2-0 bij geslaagd debuut van Erik ten Hag

De Amsterdamse club won zondag de Klassieker tegen Feyenoord met 2-0 en zette de regerend landskampioen daarmee bij de hervatting van het seizoen op een nog grotere achterstand. Daarmee heeft Feyenoord, dat de verwachtingen opnieuw niet kon waarmaken in een confrontatie met Ajax, heeft alleen de KNVB-beker nog over als reëel doel.

Erik ten Hag beleefde in de ArenA een geslaagd debuut als hoofdtrainer van Ajax. De opvolger van de ontslagen Marcel Keizer heeft maar één opdracht en dat is de Amsterdammers kampioen maken. Dankzij de winst op Feyenoord, die tot stand kwam in het eerste kwartier na rust, blijft Ajax in het spoor van koploper PSV.

Ten Hag hield grotendeels vast aan het elftal waarmee Keizer de laatste weken voor de winterstop speelde. Hij liet de Argentijnse winteraankoop Nicolás Tagliafico direct debuteren. De linksback greep een paar keer sterk in, maar liet zich kort voor rust ook verrassen door Steven Berghuis.