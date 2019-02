Ajax ruim langs Feyenoord in De Kuip

Het was een bescheiden revanche. Eentje zonder echt te imponeren. Ajax bereikte woensdagavond de finale van de strijd om de KNVB-beker ten koste van Feyenoord (0-3), waartegen het eerder in de competitie nog pijnlijk onderuit was gegaan. De Amsterdammers nemen het in de bekerfinale, zondag 5 mei, op tegen de winnaar van Willem II-AZ (vanavond 20.45 uur).

Nee, zo spectaculair als de vorige editie was deze Klassieker niet. Dat kon ook niet. Eind januari werd het in de competitie liefst 6-2. Een onsamenhangend Ajax, dat leiderschap en teamgeest ontbeerde, leek toen afstand van de titel te moeten doen, en Feyenoord, opgepompt door het thuispubliek, speelde furieus aan de hand van aanvoerder Van Persie.

Ten Hag zal zich te­vre­den­stel­len dat Ajax begin maart nog op drie fronten actief is

De Amsterdammers hadden zich dit keer voorgenomen fel en scherp te beginnen, maar op een aangename, bijna windstille avond in februari bleek toch andermaal hoe fragiel het fundament bij Ajax is als de storm even opzet in de Rotterdamse Kuip.

Paal Frenkie de Jong, geprezen als grootste talent bij Ajax, liet zich aan de zijlijn kinderlijk opzij zetten, waarna Van Persie met een verfijnde steekpass Larsson bereikte. De Zweed mikte op de paal. Even later was Van Persie zelf kansrijk. Zijn inzet werd ternauwernood gekeerd door aanvoerder De Ligt. Dit alles gebeurde in de eerste tien minuten. Het gaf te denken voor Ten Hag. Razendsnel viel het beoogde houvast uit zijn handen. Ajax kwam ermee weg dit keer. Gedurende de eerste helft kwamen de bezoekers iets beter in de wedstrijd. Het leidde tot kansen van Ziyech (paal) en Mazraoui (kopbal net naast). Vlak voor rust was daar ineens de voorsprong van Ajax. De Ligt torende boven iedereen uit na een (onterecht gegeven) corner van Ziyech. Scherpte en felheid was er wel in het begin van de tweede helft bij Ajax. Tagliafico, die in het competitietreffen met Feyenoord nog ontbrak bij Ajax, reageerde attent na een onvoldoende verwerkte corner door de Feyenoord-defensie en mikte de bal kundig in de verre hoek: 0-2. Van Bronckhorst had daags voor de halve finale de vraag gekregen of Van Persie en Jørgensen in één elftal konden spelen. “Makkelijk”, antwoordde Van Bronckhorst, maar toch ­besloot hij dat , zondag nog een van de uitblinkers tegen PSV (1-1), vanaf de bank moest starten. Het was om zijn stevige middenveld intact te laten, motiveerde de coach. Een discutabel besluit. Net toen Jørgensen na een uur klaar stond om in te vallen (voor Van Persie), viel de definitieve beslissing. Van de Beek drukte af na een solo van Ziyech: 0-3.

Johan Cruijff Schaal Van Bronckhorst, die als trainer van Feyenoord één keer eerder een bekerwedstrijd verloor (tegen Vitesse in 2017), zal zich moeten verzoenen met het feit dat hij dit seizoen alleen de Johan Cruijff Schaal zal winnen met de Rotterdammers. In de competitie, waarin nog elf wedstrijden te spelen zijn, lijkt het consolideren van de huidige derde plek het hoogst haalbare voor Feyenoord. Ten Hag daarentegen zal zich tevredenstellen dat Ajax begin maart nog op drie fronten actief is voor een prijs: de Champions League, waarin dinsdag de return wacht bij Real Madrid, de KNVB-beker en de competitie, waarin de achterstand op koploper PSV twee punten bedraagt. De vraag wat die tussenbalans – gezien toch ook de kwetsbaarheid in het begin tegen Feyenoord – waard is, moet nog worden beantwoord. Lees alles over voetbal in ons dossier.

