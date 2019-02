Ajax richt zich op, maar topvoetbal is niet voor niets topvoetbal

Ja, Ajax kon zich oprichten, in Europa toch weer, op het toneel waarop voor de winterstop al enkele attractieve opvoeringen ten beste waren gegeven. Na weken van verbrokkeling in de Nederlandse competitie konden de krachten weer worden gebundeld, kon het publiek weer worden behaagd. Eén ding: aan de overzijde stond een tegenstander van het grootste formaat.

Ajax beproefde Real Madrid, dat zeker, maar de beste ploeg van de wereld stelde in de tweede helft routineus en slagvaardig orde op zaken, uiteindelijk met een late treffer van invaller Asensio (1-2). Ajax had gedaan wat het kon, wat mocht worden gevraagd, maar aan de internationale campagne zal over drie weken in Madrid een onvermijdelijk einde komen.

Onmiddellijk had Ajax zich gisteren weer als het Ajax van Europa gepresenteerd, fel, gedurfd, geladen. Dat kon de vraag oproepen wat dat zei over de professionaliteit van de spelers: dat ze dit niet altijd kunnen opbrengen in Nederland, waar het misschien in die mate niet hoeft, maar toch wel meer dan de laatste, in eigen land mogelijk bepalende weken. Maar dat is voor later.

Dit was een avond van een andere orde, dat natuurlijk wel, met een tegenstander van het allerhoogste niveau. Die tegenstander werd getart, uitgedaagd. Real Madrid mag door de nieuwe trainer Solari enigermate zijn ververst, de kern is belegen en die kern werd brutaal onder druk gezet.

Ajax joeg over het veld, nu wel als een team. Ook het recentelijk in Nederland zo slome middenveldblok met Schöne en De Jong zette zich schrap én deed voor Real soms verrassende dingen in balbezit. Centrumverdediger De Ligt, in eigen land toch af en toe ook wat weifelend, heerste met vooral krachtige kopballen. Hier werd toch het talent getoond van De Ligt en De Jong: beter naarmate de kwaliteit om hen heen toeneemt.

Heel soms lag het nogal open bij Ajax, een gekend euvel. Het leidde tot een uitbraak na een kwartier, afgesloten met een door doelman Onana gekeerd schot van Vicinius. Maar vooral door de instelling in alle linies, de eerste vereiste in Europa waaraan Ajax al vaker voldeed, bleef het daartoe beperkt in de eerste helft, waarin Ajax drie kansen creëerde én scoorde.

VAR Maar gejuicht kon er niet worden. Nadat verdediger Mazraoui de bal voorlangs had geschoven, Tadic op de buitenkant van de paal had geschoten en Ziyech bij de grootste kans was gefrustreerd door de lange benen van doelman Courtois, kopte Tagliafico de bal dan toch in het doel, na een merkwaardige misgreep van Courtois. Op instigatie van de VAR keurde arbiter Skomina de treffer af wegens buitenspel van Tadic – zuur voor Ajax, naar de letter van de regel terecht. Meer en meer riep de wedstrijd herinneringen op aan die in de groepsfase in de Arena tegen Benfica: met een aandeel van beide ploegen, natuurlijk ook van Real, dat onder aanvoering van uiteraard Sergio Ramos knap verdedigde én met zijn balvastheid het ritme van Ajax toch ook in periodes kon breken. Het verschil met toen: het niveau lag hoger, des te knapper dat Ajax erin meekon. Tot op bepaalde hoogte dan, want topvoetbal is niet voor niets topvoetbal. Het doelpunt van Real Madrid had zich al aangekondigd. De eminente Modric werd beter en beter, de allengs vaker afgetroefde De Jong juist minder. Als een ploeg als Real dat ruikt, kan het snel raak zijn. Linksachter Reguilon stuurde Vinicius weg, Mazraoui was daarop toch niet berekend en Benzema besloot de vloeiende aanvalsstoot gedecideerd (0-1). Nog was Ajax niet gebroken, dat in de Nederlandse competitie uiteengevallen gezelschap. Tadic stuurde Neres weg en die vond de afrondende Ziyech (1-1) – een doelpunt van de balspelers van Ajax, op dit niveau wel. Of de Ajacieden dit alleen in Europa kunnen en willen voor hun marktwaarde, is ook een vraag voor later – voor als er geen ‘Europa’ meer is. Lees alles over voetbal in ons dossier.

