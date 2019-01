Ajax pijnlijk ontmaskerd door superieur Feyenoord

Vele bespiegelingen konden worden losgelaten op de enerverende Klassieker, eentje die niet snel vergeten zal worden door Feyenoord, waar – gezien de achterstand van dertien punten op koploper PSV – toch vooral de eer op het spel stond. Ajax, dat nu vijf punten moet zien te overbruggen op PSV, moet een pas op de plaats maken in de strijd om het landskampioenschap.

Dát, en de kinderlijke manier waarop de Amsterdammers zich vooral in de tweede helft lieten aftroeven, vraagt een strenge analyse. De eerste gedachte na het spektakelstuk: is Ajax, dat zich eerder plaatste voor de achtste finales van de Champions League, wel zo goed als wordt beweerd?

Geen samenhang

De wijze waarop het elftal van trainer Ten Hag op een koude januaridag uit elkaar viel, gaf toch ernstig te denken. Feyenoord gebruikte, zoals te verwachten viel, ingrediënten als passie, teamgeest en discipline om de tegenstander te ontmantelen; aspecten waar Ajax geen antwoord op had. En dat was toch een pijnlijke ontmaskering. In de eerste plaats voor de trainer, Ten Hag, die prat gaat op de structuur in zijn elftal. Juist samenhang viel er nauwelijks te bespeuren bij Ajax, zoals dat in september ook het geval was geweest bij de andere topper tegen PSV (3-0).

In de Kuip, het bastion dat onvermoede krachten in Feyenoord naar boven kan halen, echoden gistermiddag de woorden na van oud-trainer Aad de Mos, die op de ochtend van de wedstrijd te gast was bij De Tafel van Kees. “Met Ziyech word je geen kampioen”, analyseerde De Mos. “Hij kiest zijn wedstrijdjes uit. Grote jongens staan op in grote wedstrijden.”

Natuurlijk, de naam van Ziyech was inwisselbaar. Er had ook de naam van Frenkie de Jong, Tadic of – weliswaar in iets mindere mate – De Ligt kunnen staan; spelers van wie, gezien de voortdurende lofzang over hun spel, toch veel meer verwacht mag worden in een wedstrijd als De Klassieker. Juist zij maakten het gisteren wel erg bont.