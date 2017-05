Ajax overleeft ook thriller in Lyon en plaatst zich voor finale Europa League

Ajax stond een ware thriller toe tegen de nummer vier van de Franse competitie. Na een vroege voorsprong mocht de thuisclub terugkomen tot 3-1, waarna een zenuwslopende slotfase volgde. De Amsterdammers mochten van geluk spreken dat ze dat niet fataal werd. Het wankele evenwicht paste evenwel in de Europese campagne van Ajax. De Amsterdammers ontsnapten in de zestiende finale tegen Legia Warschau, bleven maar ternauwernood op de been tegen FC Kopenhagen en ze herstelden zich op wonderlijke wijze in de verlenging bij Schalke 04. Ook de manier waarop het lastige momenten tegen Olympique Lyon doorstond, kenmerkte de jonge grillige ploeg van trainer Peter Bosz.

Lyon besloot, zoals verwacht, tot een alles-of-niets poging in eigen huis. Coach Génésio had gekozen voor vier aanvallers, die met volle overgave aan de return begonnen. De Ajax-verdediging leek aanvankelijk niet onder de indruk. Onder aanvoering van de Colombiaan Sanchez werd het Franse gevaar onschadelijk gemaakt. Op het moment dat Lyon de bal echter kwijtraakte, was Ajax te onzorgvuldig. Traoré en Ziyech, vorige week nog één van de betere Ajacieden, maakten het te bont qua balverlies. Schöne en Younes vielen (niet voor het eerst) op vanwege een te trage handelingssnelheid op het Europese podium. Dat dupeerde Ajax. Als Lyon weer eens met veel mensen ten aanval trok, lagen er voldoende mogelijkheden in de counter. Ziyech had de kans om de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar hij verslikte zich in zijn eigen besluiteloosheid.

'Wij gaan naar Stockholm toe'

Dolberg wist wel raad met een dergelijke kans. Hij mocht na krap een half uur ook alleen naar doelman Lopes, die hij passeerde met een begaafd stiftje. Niets aan de hand, was de gedachte. De bijna drieduizend meegereisde Ajax-supporters zongen al verwachtingsvol: “Wij gaan naar Stockholm toe.” Maar toen de rust naderde, raakte Stockholm ineens uit zicht vanwege optrekkende mist. Eerst was er de jonge verdediger De Ligt, die zich vergreep aan Lacazette. De spits benutte de toegekende strafschop zelf. Een minuut later was het opnieuw raak via Lacazette, waarmee een aanvankelijk volwassen optreden plotsklaps was vergeten. In plaats daarvan volgde een zenuwslopende tweede helft.

Met hervonden krachten zocht Lyon direct na rust het doel van Ajax. Diakhaby was dicht bij de 3-1, net als Cornet en Lacazette, maar zij vonden doelman Onana op hun weg of schoten over. Ajax moest diep gaan. Dieper dan gedacht na de vroege voorsprong. Tete kwam in de ploeg voor de goed spelende Veltman, die na zijn gele kaart de grenzen van het toelaatbare opzocht. Ook Schöne werd vervangen. Hij ging naar de kant voor Van de Beek. Met de twee verse krachten in het elftal en onder aanvoering van captain Klaassen kwamen er opnieuw kansen voor Ajax, van wie Van de Beek (lat) bij dichtst bij was.

Maar net toen de eindstreep in zicht kwam en het thuispubliek zich leek over te geven, was er ineens de kopbal van invaller Ghezzal en stond het 3-1. Viergever moest even later van het veld na zijn tweede gele kaart. Het voedde de Fransen, die bloed roken. Het dreef coach Bosz tot wanhoop, omdat zijn ploeg soms op kinderlijke wijze de bal verspeelde en kansrijke aanvallen verprutste.

Maar Ajax overleefde. Andermaal. Het succes van de club is goed voor het Nederlandse voetbal, zei Bosz een dag voorafgaand aan de tweede confrontatie met Lyon. Voor het eerst sinds 2002, toen Feyenoord de UEFA Cup won, staat er weer een Nederlands club in een Europese eindstrijd. Ajax speelde in 1996 voor het laatst een finale in Europa. Ook is het nog in de race om de landstitel.