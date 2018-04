Ajax op het nippertje langs Groningen

Een overwinning van de ploeg van trainer Erik ten Hag leek lange tijd ver weg. Ajax liet zich in de eerste helft afbluffen door FC Groningen, dat de uitploeg over het hele veld geen ruimte gaf en iedere keer de speler met de bal direct onder druk zette. Het lukte Ajax voor rust niet een antwoord te vinden en onder die druk uit te komen.

De nummer twee van de eredivisie mocht blij zijn dat de schade tot de rust beperkt bleef tot één tegendoelpunt. Die viel na een klein kwartier spelen. Tom van Weert ontsnapte uit de rug van Matthijs de Ligt en werkte de bal na een voorzet van Mimoun Mahi binnen.

Tien minuten later kon Mahi de voorsprong verdubbelen. Scheidsrechter Kevin Blom gaf een strafschop na een handsbal van Veltman. De aanvoerder keerde in Groningen terug in het basiselftal na de laatste twee keer te zijn gepasseerd. Maximilian Wöber moest met een rol op de bank genoegen nemen. Mahi zag zijn inzet van 11 meter gestopt door doelman André Onana.

Ook dat moment zorgde er niet voor dat er iets veranderde bij Ajax. Groningen kreeg voor rust nog kansen via Ritsu Doan, Mahi en Juninho Bacuna.

Tweede helft

In de tweede helft veranderde aanvankelijk weinig aan het spelbeeld. Pas na een klein uur spelen kwam Ajax, waar Siem de Jong in de 56e minuut Lasse Schöne verving, wat beter in de wedstrijd. De eerste serieuze kans was direct raak. Justin Kluivert stond na een voorzet met rechts van Hakim Ziyech helemaal vrij bij de tweede paal om de bal binnen te koppen.

De krachten bij de spelers van het fel spelende Groningen verdwenen in de slotfase en Ajax voerde de druk verder op. Ziyech (afstandsschot) en Nicolas Tagliafico (kopbal) misten kansen op de 1-2. Ook na het rood van Veltman in de 86e minuut, hield Ajax Groningen onder druk. Huntelaar schoot in de 89e minuut met links van dichtbij raak: 1-2.