Ajax met de schrik vrij tegen PEC

Het moest een formaliteit worden, een inhaalwedstrijd die de titelaspiraties van Ajax verder zou bekrachtigen, maar in plaats daarvan behaalden de Amsterdammers gisteravond een benauwde overwinning op PEC Zwolle (2-1).

De winnende treffer van Ajax werd vijf minuten voor tijd gemaakt door verdediger Blind, waardoor de achterstand op koploper PSV weer werd teruggebracht tot twee punten. Ajax en PEC Zwolle gingen op herhaling nadat het duel, dat aanvankelijk stond gepland op 2 maart, werd verschoven door voetbalbond KNVB om Ajax meer rust te geven in de aanloop naar de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid (5 maart).

Ten Hag kon niet beschikken over de licht geblesseerde Frenkie de Jong (lies) en Ziyech (kuit). Hun vervangers waren Schöne (voor De Jong) en Labyad (voor Ziyech), waarmee Ajax inleverde aan creativiteit. Dat liet zich voelen. De Amsterdammers speelden te statisch, hanteerden een te laag tempo en bewogen te weinig zonder bal. Van enige opwinding was in de eerste helft dan ook geen sprake. Of het moest de keeperswissel bij PEC Zwolle zijn geweest, waar doelman Van der Hart na twintig minuten met een vinger uit de kom werd vervangen door reservegoalie Boer.

Het inhaalduel kwam na een half uur even tot leven. Een voorzet van Labyad bereikte Tadic, die zijn belager Namli te vlug af was en Boer kansloos liet: 1-0. Vervolgens kabbelde de wedstrijd weer voort, al was Van de Beek (te zwakke inzet) vlak voor rust nog kansrijk voor een verdubbeling van de score.

PEC Zwolle, de nummer dertien van de eredivisie, trad met gesloten stellingen aan in Amsterdam. Na de wedstrijd van afgelopen weekend, een doelpuntloos gelijkspel tegen AZ, speculeerde trainer Stam over het sparen van spelers. Dat was nodig volgens hem, omdat er zondag een belangrijke wedstrijd wacht: het degradatieduel bij Excelsior. Aanvoerder Van Polen bleef aan de kant, Thy viel vlak voor tijd in en PEC Zwolle, dat nog nooit wist te winnen in Amsterdam, probeerde het met schaarse uitbraken, maar loste voor de pauze geen schot op het Ajax-doel.

Na rust veranderde het spelbeeld. Ajax werd slordiger, was niet in staat balbezit te houden en de bezoekers namen langzamerhand het initiatief. Het leidde tot waarschuwingsschoten van Lam (2x) en Flemming. Ajax leek zich onbewust van het risico dat met de krappe marge gepaard ging. Het werd tien minuten voor tijd afgestraft door Van Crooij, die dwars door de Ajax-defensie liep en doelman Onana in de verre hoek kansloos liet.

Ajax voorkwam ternauwernood puntenverlies. Een voorzet van invaller Lang, die zijn officiële competitiedebuut maakte, belandde achter de Zwolse verdediging bij Blind, die van dichtbij raak kon koppen: 2-1. Van Crooij (PEC Zwolle) ontving in de slotfase nog zijn tweede gele kaart. De opluchting in de Johan Cruijff Arena was voelbaar toen arbiter Lindhout voor het eindsignaal floot.

Voor Ajax wacht nu een interessante fase van het seizoen. Op de laatste dag van maart – na een interlandperiode – treft Ajax in eigen huis PSV. Komend weekend volgt nog een lastige speelronde. Zondag moet Ajax naar AZ, terwijl PSV op bezoek gaat bij VVV-Venlo. Morgen is bovendien de loting voor de kwartfinales van de Champions League.

Ten Hag moest gisteren erkennen dat Ajax een ‘lelijke overwinning’ behaalde tegen PEC Zwolle. Het gemis van De Jong en Ziyech liet zich voelen, vond hij. “Het zijn twee bovenmodale spelers die de nodige dynamiek in ons spel brengen en belangrijk zijn voor de dominantie in ons elftal”, zei hij op de persconferentie. “Natuurlijk mis je die.”

