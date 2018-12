Ajax met de hakken over de sloot langs stug Roda

Roda JC - Ajax 1-1 Lees verder na de advertentie Ajax heeft in de achtste finales van de KNVB-beker Roda JC pas na strafschoppen verslagen. Na reguliere speeltijd was het 1-1, nota bene ook al door twee strafschoppen. In de verlenging werd niet gescoord. Ajax-coach Erik ten Hag had in Limburg bepaald niet zijn sterkste formatie het veld ingestuurd. Dat probeerde hij later recht te trekken, onder andere door in de 118de minuut doelman Andre Onana alsnog in te brengen. Deze zag vervolgens van elf meter Mario Engels over schieten. Daarna stopte Onana de penalty van Mitchell Paulissen. Voor Ajax miste alleen Matthijs de Ligt, ook al invaller deze keer.

Fortuna Sittard - Cambuur 2-1 Fortuna Sittard heeft de indrukwekkende competitiezege afgelopen zondag bij Feyenoord (0-2) een positief vervolg gegeven in de KNVB-beker. De huidige nummer tien van de eredivisie won in de achtste finales met 2-1 van SC Cambuur, de nummer twaalf van de eerste divisie. Fortuna Sittard leidde bij de rust met 1-0. Daarmee deed de thuisploeg zichzelf nogal tekort. De Limburgers hadden een flink overwicht, maar waren in de afronding niet scherp genoeg. Mark Diemers miste na een kwartier de grootste kans. Vijf minuten later was het alsnog raak. Lisandro Semedo haalde doeltreffend uit. Na de pauze bleef Fortuna de gevaarlijkste ploeg. De tweede treffer bleef echter lang uit. De Amerikaanse spits Andrija Novakovich was in de 64ste minuut heel dichtbij. In de tachtigste minuut besliste Lazaros Lamprou het duel met een fraaie kopbal (2-0). Doelman Aykut Özer van Fortuna kreeg in de 84ste minuut rood voor een harde charge. Reservedoelman Alexei Koselev moest daarna nog wel een trefzekere kopbal van Karim Rossi toestaan. De amateurs van ODIN kwamen binnen twee minuten op voorsprong, maar

een stunt zat er niet in