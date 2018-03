Niet in absolute zin. Van PSV is niets te leren. Daarvoor is de kwaliteit van de meeste spelers te mager. Maar het kampioenschap toont straks wel iets, ten overvloede. Wat kan méér dan dit kampioenschap leren dat je met leuke voetballers niets wint?

Ajax heeft gefaald, en de gekende riedel is alweer losgebarsten. Nu eens heeft de ene directeur het gedaan, dan weer moet de andere hangen. Het Algemeen Dagblad vervatte het in een filmaffiche. Ergens werd gesproken van een ‘permanent Grieks drama’ - Griekse held, hè, Ajax. Wanbeleid Ajax, schreeuwde Voetbal International in hoofdletters.

Leden de directeuren twintig verliespunten in onze competitie van niks? Werden zij al in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door, eh, Rosenborg?

Nee, dat waren de spelers. De door de directeuren bijeengebrachte spelers die, memoreer ik graag, in Nederland vrij massaal goed werden bevonden, in een selectie die door een zo mogelijk nog grotere meerderheid beter werd geacht dan die van PSV - ja, ook en zeker door de moord-en-brand-schreeuwers van nu.

Ajax mag een perpetuum mobile zijn, de benadering van Ajax is dat ook

Postbode Dat is vreemd, toch? Oeverloos kon het aan voetbalpraattafels over Ajax gaan: daar speelden de goede voetballers, daar had de trainer zoveel mogelijkheden - zoveel dat er oeverloos over gepalaverd kon worden. Wie zich afvroeg of het werkelijk zo was, werd vreemd aangekeken en stilletjes voor gek verklaard. Over wie ging het? Over Hakim Ziyech, de ‘beste’, ‘spelmaker’ die het spel met zijn foutenlast frustreert - al veel langer dan velen willen aannemen. Over Frenkie de Jong, postbode nog met de bal, geen slimmerik die de bal het werk laat doen. Over Donny van de Beek, goeie jongen, geen bijzondere middenvelder. Over Justin Kluivert, een aardig junioortje, meer nog niet. Ajax mag een perpetuum mobile zijn, de benadering van Ajax is dat ook - en daarmee die van het Nederlandse voetbal, want Ajax, de grootste en rijkste, is daar hoe dan ook de barometer van. Hebben de directeuren de verkeerde spelers bijeengebracht? Als je het mij vraagt wel. Maar laat dan nog maar eens gesteld zijn dat ze het deden volgens het club-DNA, samen te vatten als een vergaande argeloosheid, wat ook het (veronderstelde) DNA van het Nederlandse voetbal werd. Ik wacht af of het ervan gaat komen, in een klimaat waarin toch liever van films en drama’s wordt gesproken. Geen spelers met professioneel besef van wat wanneer gevraagd wordt en waarom. Geen corrigerend vermogen, al jarenlang. Je hoorde er de moord-en-brand-schreeuwers niet over: de beste spelmaker was in huis en de talenten waren groot, het ene nog groter dan het andere.