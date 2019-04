Ajax maakt geen foutjes meer

Zo lang is het in zijn seizoen van uitersten niet geleden dat Ajax in eigen land gekende foutjes maakte. Door de betoverende prestaties in Europa zal het bijna vergeten zijn, of verdrongen, dat de ploeg in de tweede competitiehelft elf verliespunten leed, tegen vijf voor de winterstop. Maar die foutjes maakt Ajax, gedreven en gesterkt, niet meer.

Bij het begin van de 32ste speelronde werd Vitesse dinsdagavond uiteindelijk niet geheel rimpelloos met 4-2 verslagen. PSV, dat morgen bij Willem II speelt, zou in punten weer langszij kunnen komen, maar het verschil in doelcijfers is in Amsterdams voordeel onverminderd groot. Nog twee keer geen fout maken, tegen FC Utrecht thuis en De Graafschap uit, is voor Ajax vanaf 12 mei dan de opdracht.

In het seizoen van uitersten was dit weer zo’n gewone competitiewedstrijd, zo anders dan de mooie Europese wedstrijden. Hier stond een tegenstander die zich terugtrok, met twee gesloten linies en slechts één spits. Ajax moet ze winnen, deze wedstrijden, maar Ajax is er zeker in dit stadium ook op uit krachten te sparen, of ze in elk geval niet te verspelen. Trainer Ten Hag had nu Neres wat rust gegund, Dolberg verscheen weer eens in de spits.

In Europa mocht Ajax de grootmachten Real Madrid en Juventus er ernstig mee in verlegenheid hebben gebracht, dit was geen avond om de tegenstander vast te zetten

Opjagen Vitesse trad aan zonder de geblesseerde Karavajev en de geschorste Büttner, en in de warming-up haakte Linssen nog af. Coach Sloetski had vijf verdedigers opgesteld, vier middenvelder en Buitink als enige aanvaller. In Europa mocht Ajax de grootmachten Real Madrid en Juventus er ernstig mee in verlegenheid hebben gebracht, dit was geen avond (ook om de krachten te sparen) om de tegenstander vast te zetten, op te jagen. Ajax deed het pas enigszins in de slotfase van de eerste helft, en het sloeg toen ook prompt een gaatje. Daarvoor was het gegaan, zoals het in Nederland vaker gaat: met balbezit, het liefst zo zuinig mogelijk, moest Ajax gaatjes in de rijen van de tegenstander zien te vinden. De Ligt had de bal uit een hoekschop van Ziyech ingekopt, doelman Pasveer redde. Dolberg was twee keer kansrijk, de tweede keer stuitte hij op de vallende Pasveer. Daartegenover stond een mogelijkheid voor Vitesse, zoals die zich ongeacht de speelwijze voor elke ploeg altijd voordoet. Blind, die Buitink zelf had laten ontsnappen, herstelde zich nog tijdig. Met al niet de eerste van enkele fraaie lange passes leidde Blind aan de overzijde dan maar de openingstreffer in, in een fase waarin Ajax wel wat meer druk uitoefende. Tadic, even uitgeweken naar rechts, legde de bal met gevoel bij Ziyech, die soepel bij Bero wegdraaide (1-0).