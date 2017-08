Ajax lijdt opnieuw een pijnlijke nederlaag

Dat het bereiken van de finale van de Europa League vorig seizoen weinig meer dan een incident had kunnen zijn, kregen Ajax, zijn nieuwe trainer Keizer en de fans gisteren opnieuw ingewreven, op de pijnlijkst denkbare manier uiteindelijk. In de eerste dagen nog van een nieuw seizoen vertroebelde zelfs het zicht op de groepsfase van Europa’s tweede toernooi.

In navolging van PSV moet ook Nederlands rijkste club vrezen voor een seizoen zonder Europees voetbal, na de 0-1 nederlaag tegen de Noorse kampioen Rosenborg. Ook in zijn vierde officiële wedstrijd verzandde Ajax onder de onervaren Keizer, die daarmee nu al de druk zal voelen groeien. Maar niet alleen hij. Op de tribune zagen de directeuren Van der Sar en Overmars dat er zo nog mogelijk snelle actie op de spelersmarkt is vereist - in het bange besef dat ze al te laat zouden kunnen komen om in Europa nog iets te kunnen betekenen.

Natuurlijk was Ajax aangetreden zonder de Colombiaanse verdediger Sanchez, de Zuid-Amerikaanse broodvoetballer die zijn zinnen op een miljoenentransfer heeft gezet - en daar ongetwijfeld ook door zijn entourage toe wordt gedreven. Als nog niet duidelijk genoeg was dat hij niet meer voor Ajax zal spelen, werd dat gisteren bevestigd. Sanchez zou nog deel uitmaken van de wedstrijdselectie, heette het na de laatste training, maar op de wedstrijddag moest hij daar toch weer uit worden weggestreept.

Moeizame avond

Daardoor draafde opnieuw de al afgeschreven back Dijks op: geen teken van weelde en daarmee een voorbode van een moeizame avond. Ajax is voorlopig meer kwijt dan zijn werkweigerende centrumverdediger, na de voorspoed van vorig seizoen in Europa. De verbanden zijn vooral losser, of misschien beter: nog losser. Onder de vorige trainer Bosz speelde Ajax uiteindelijk al roulette-voetbal, en het voetbal van nu is even riskant, maar minder van kwaliteit.

Dat zat ’m ook gisteren vooral in de spelers centraal op het middenveld, Schöne en Ziyech. Dat de eerste het als niet-specialist steeds zwaarder zou krijgen als controlerende middenvelder, was vorig seizoen al te voorzien. Ziyech wisselt als beoogde spelmaker goede en (per saldo meer) slechte momenten af, in een volgens de maatstaven van een hoger niveau onverantwoord ritme. De twee middenvelders sturen het spel van Ajax, bedoeld met acties in offensief opzicht, onbedoeld als door hun toedoen het middenveld weer eens openligt voor een (tegen)stoot van de tegenstander.

Daardoor beweegt Ajax zich voortdurend op een slap koord. In het laatste gedeelte van de eerste helft kende Ajax gisteren aan aardige periode met wat kansjes. Een gebrek aan slagvaardigheid wreekte zich niet voor het eerst, het meest bij Neres die van dichtbij ongecontroleerd inschoot. Daar had tegenover gestaan dat aanvoerder Veltman de bal al veel eerder van de doellijn had moeten halen na een kopbal van spits Bendtner.

Ajax vervolgde zoekend zijn weg. Coach Keizer riep Kluivert en Huntelaar als invallers op. Voor de laatste moest Dolberg wijken, ook zo’n speler bij wie de glans van vorig seizoen voorlopig verdwenen is. Zo deed het vertrek van de vorige aanvoerder Klaassen zich opnieuw voelen. Keizer wekte als trainer uit de boezem van Ajax vooral de indruk dat hij in de aanvallende geest van vorig seizoen verder wilde gaan, maar gisteren bleek dat het na wat tegenslagen en zonder ook de bindende kwaliteiten van Klaassen snel kan verbrokkelen.

Zozeer dat het veld na anderhalve misser weer eens helemaal open lag. Centrumverdediger De Ligt greep halfhartig in en daardoor was Veltman geslagen, met Samuel in zijn rug. De invaller schoof de bal naar de verste hoek (0-1) - Ajax kon nog slechts met losse flodders antwoorden, en vrezen voor de return van volgende week.

Ajax: 0

Rosenborg: 1