Ajax kan lekker uitbollen tegen Fortuna

De Limburgers boden Ajax alle gelegenheid om even uit te bollen na de midweekse prestatie in de achtste finales van de Champions League, waarvoor vrijdag de loting is. Zo swingend als Ajax dinsdag in Santiago Bernabéu speelde, zo kon het nooit zijn tegen Fortuna, maar Ajax probeerde het wel. Een hakje, een flitsend één-tweetje en bij tijd en wijle vloeiend aanvalsspel; spelers trachtten de galavoorstelling tegen Real na te bootsen. Het publiek apprecieerde het. Zeker toen Schöne - in de rust ingevallen voor de licht geblesseerde De Jong - op vrijwel identieke positie mocht aanleggen voor een vrije trap, waaruit hij dinsdag nog trefzeker was geweest. Dit keer werd zijn inzet net overgetikt door Fortuna-goalie Koselev.

Wat het toegenomen zelfvertrouwen bij Ajax in de titelrace met PSV waard is, zal moeten blijken in de resterende negen speelronden

Het kon allemaal, vijf dagen na de historische winst in Madrid. De jubel en euforie was nog voelbaar in de volle Johan Cruijff Arena. Spelers en trainer waren de eersten om de opgewonden toestand rondom Ajax te relativeren. Een mooi seizoen is het nog niet. Nee, een mooi seizoen kan het worden nu Ajax nog op drie fronten actief is voor een prijs (de eredivisie, KNVB-beker en Champions League)

Weken van de waarheid Een gepaste houding voor de grootste en rijkste club van Nederland. Want wat het toegenomen zelfvertrouwen bij Ajax in de titelrace met PSV waard is, zal moeten blijken in de resterende negen speelronden. Ook Ten Hag is zich dat bewust. Hij repte over een goed begin van de week in plaats van een goede afsluiting. Woensdag kan Ajax de achterstand op de koploper weer terugbrengen naar twee punten als het de inhaalwedstrijd weet te winnen van PEC Zwolle (thuis). Eind maart, na een interlandperiode, volgt de mogelijk beslissende topper Ajax-PSV. Tussendoor gaat Ajax nog op bezoek bij AZ (terwijl PSV naar VVV-Venlo moet). Weken van de waarheid voor de club die al sinds 2014 hunkert naar een nieuwe landstitel. Ajax, spelend in de gebruikelijk opstelling in de eredivisie (met Dolberg in de spits, waardoor middenvelder Schöne op de bank moest beginnen), begon voortvarend aan het slotduel van de 25ste speelronde. De Amsterdammers kwamen al vroeg op voorsprong via Tadic, die zwak uitverdedigen van Pinto afstrafte. Binnen het half uur was de wedstrijd beslist. Neres, die afgelopen week voor het eerst werd geselecteerd voor het Braziliaans elftal, tikte een voorzet van Ziyech binnen: 2-0. Na rust verdubbelde Neres zijn productie met een strak schot in de verre hoek, waarna Ajax-doelman Onana alert reageerde bij de enige kans van Fortuna, een schot van spits Novakovich. Vijf minuten voor tijd bepaalde Tadic (op aangeven van Dolberg) de eindstand op 4-0. Qua doelsaldo liep Ajax daarmee uit op PSV, dat zaterdag met bescheiden cijfers won van NAC Breda (2-0). Ten Hag bleef kritisch na de makkelijke overwinning van Ajax. Hij repte over lichtzinnigheid bij zijn elftal, waardoor spelers zich vastliepen of de bal slordig verspeelden. Die gemakzucht zorgde er volgens hem voor dat De Jong en Ziyech voortijdig naar de kant moesten met kleine kwetsuren. Vermoedelijk zijn zij woensdag wel beschikbaar in de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle.

“Ajax drie maten te groot” Fortuna Sittard, de nummer veertien van de eredivisie, stond al na vier minuten - toen Ajacied Tadic de score opende - voor een lastige opgave in de Johan Cruijff Arena. “Het idee was om compact te verdedigen en agressief te zijn in de duels”, deelde Fortuna-trainer René Eijer na afloop zijn wedstrijdtactiek. “Na de snelle 1-0 hoop je dat we niet afgeschoten worden.” Eijer berustte na de 2-0 van Neres in de nederlaag van Fortuna. “Ajax was drie maten te groot”, concludeerde hij. “En dan speelde Ajax voor mijn gevoel nog niet eens op 100 procent.”

