Ajax is weer koploper na een nette zege op Willem II

Ajax trof in de 29ste speelronde een ploeg in vorm in Willem II. De Tilburgers hadden de vorige vier wedstrijden gewonnen en waren daarmee opgeklommen naar de achtste plaats in de eredivisie. Een scherp begin was dus vereist voor Ajax. Ten Hag startte met de zogenoemde Champions League-variant; met Tadic in de spits, terwijl Veltman de geschorste Mazraoui verving. Het kon als voorbereiding worden gezien voor woensdag, als Ajax het in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus opneemt. Ook dan is Mazraoui geschorst.

Ajax verzuimde echter geconcentreerd te beginnen. Spits Isak, gehuurd van Borussia Dortmund, gaf na tien minuten voor op Vrousai, maar de Griek mikte recht op het lichaam van doelman Onana. Ajax ontsnapte. En dacht na een kwartier orde op zaken te stellen in het uitverkochte Koning Willem II Stadion. Van de Beek promoveerde een fraaie combinatie tussen De Jong en Tadic tot doelpunt. Even later werd een vrije trap van Schöne ternauwernood gered door doelman Wellenreuther.

De Amsterdammers konden zich alleen geen moment van slapte permitteren, zo bleek. Blind, net iets te laat in het duel met Vrousai, maakte een onnodige overtreding in het zestienmetergebied, waarna Isak de strafschop benutte. Het was de elfde competitietreffer voor de Zweed.

Ajax moest zich even herpakken. En dat zorgde voor een aantrekkelijk spelbeeld met kansen voor Willem II (Isak) en Ajax (Tadic). Kort voor rust kwamen de bezoekers weer op voorsprong. Neres, de laatste weken uitstekend in vorm, zette een combinatie op met Tadic, waarna de Braziliaans internationaal zijn voorzet via het been van Willem II’er Heerkens in het doel zag belanden: 1-2.