Ajax is een elftal met rotsvast geloof

Even terug naar die historische dinsdagavond, iets voor middernacht. In de mixed zone van het Allianz Stadium in Turijn, waar Ajax zich ten koste van Juventus wist te plaatsten voor de halve finales van de Champions League, komen de spelers één voor één voorbij lopen.

De euforie is voelbaar. De Ajacieden zijn uitgelaten. Dolblij nadat hun club voor het eerst sinds 1997 weer tot de laatste vier ploegen van het Europese hoofdtoernooi behoort. Een prestatie die voor onmogelijk werd gehouden.

En dan staat daar aanvoerder Matthijs de Ligt, maker van de bevrijdende 1-2. Hij, een jongen van negentien, heeft een herstel-shake in zijn handen. “Dit is het wondermiddel”, zegt hij grijnzend als hij de Nederlandse pers te woord staat.

Ajax moet ook wel. In de titelstrijd met PSV kan het zich geen puntenverlies meer veroorloven. Van de Beek, serieus: “Assistent-trainer Richard Witschge zei na afloop in de kleedkamer: ‘Jongens, snel douchen en omkleden, want zaterdag moeten we weer naar FC Groningen’. En hij heeft gelijk. We moeten gewoon kampioen worden.”

Er wordt gelachen om de opmerking van De Ligt. Maar zijn beroepsernst – om direct na een krachtsinspanning het herstel te bevorderen – is tekenend voor het huidige Ajax. De spelers zijn fit en fris. “We hebben ritme”, stipt De Ligt aan. “Juventus koos ervoor om alle spelers afgelopen weekend rust te geven. Wij spelen constant in dezelfde opstelling.”

Divers palet

Het palet aan kwaliteiten is divers bij Ajax, stelt Van de Beek, die zijn ploeg na ruim een half uur op gelijke hoogte bracht na de openingstreffer van Ronaldo. De grootste kracht van Ajax? “Dat we erin geloven”, zegt de 21-jarige middenvelder resoluut. “Winnen van titelverdediger Real Madrid én van een van de favorieten? Ja, daar móét je ook in geloven”, benadrukt hij. “Als je er niet in gelooft, wordt het een lastig verhaal.”

Voor dat rotsvaste geloof is ook een zekere onverschrokkenheid nodig. Ajax heeft spelers met Amsterdamse branie, zoals Neres, Van de Beek, Blind, De Ligt en De Jong. Ze voetbalden, zeker na de gelijkmaker, onbeschroomd in Turijn. “Juventus was favoriet”, meent De Ligt. “Het publiek wilde dat zij naar voren zouden gaan. Maar je zag toch een bepaalde onzekerheid intreden. Daar hebben wij gebruik van gemaakt.”

Angst laten de Ajacieden zich niet aanpraten. Ze beheersen het ‘omdenken’. Een verslaggever wil tijdens het vragenvuur weten of De Ligt het zich al realiseert dat Juventus, mét vijfvoudig winnaar Ronaldo, uit het toernooi is gekegeld. De Ligt, nog eens lurkend aan zijn herstelshake: “Dat realiseer ik me wel, hoor. Maar ik denk dat we ons ook moeten realiseren dat we gewoon een goed team hebben. Er zit ongelooflijk veel potentie in deze ploeg.” Wie of wat Ajax nu nog kan stoppen in dit seizoen? De Ligt: “Ik denk dat wij alleen onszelf kunnen stoppen.”

Van de Beek geniet op zijn beurt van de teamgeest bij Ajax. “We zijn écht een team”, glundert hij in het felle schijnsel van de tv-camera’s. “Je ziet het ook deze avond weer. Iedereen feest met elkaar, óók de jongens die net buiten de basis vallen. Dat kan ook niet anders. Als je zoiets bereikt, moet je het ook met z’n allen doen.”

En daarmee bedoelt Van de Beek ook de wisselwerking met de Ajax-supporters, die na de gewonnen kwartfinale in een volledig verlaten Allianz Stadium hun feest vierden in de hoek van het stadion.

Dit was een avond om je te blijven herinneren. Eentje voor de geschiedenisboeken, eentje voor het collectieve bewustzijn. Dat besef is voelbaar als de spelers dinsdagavond één voor één naar de gereedstaande bus wandelen. Zo rijden ze de nacht in. Weer een nacht om niet te vergeten En wie weet, wat er nog kan komen.