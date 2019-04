Ajax houdt zicht op halve finale na 1-1 tegen Juventus

Het houdt maar niet op, of misschien dan nu toch wel, maar weer voltrok zich een prachtige Europese voetbalavond in de Arena van Johan Cruijff. Ajax werd met gezang uitgeleide gedaan, al was er niet gewonnen, zelfs bijna verloren. Meer kon niet worden gevraagd, werd breed beseft, tegen het geroutineerde Juventus, dat in gekende stijl afdwong wat het wilde.

Na de 1-1 komt de mooie Europese campagne volgende week waarschijnlijk ten einde in Turijn, waar Ajax zonder de geschorste Tagliafico moet aantreden. Maar wat zou het? Als het misgaat, is het een bewonderenswaardige reeks geweest, gaat het alsnog goed, dan zal het bonus vreugde oproepen. Gevolg van het punt voor Ajax was tevens dat de Nederlandse kampioen in 2020 waarschijnlijk geen voorronden meer hoeft te spelen.

Blokken

Dit was echt een avond van een andere orde – hoe kon het ook anders in dit verre stadium? Dit was, zoals kon worden voorzien, toch ook anders dan het later uiteenvallende Real Madrid, dat in de Arena trouwens nog had gewonnen. Hier stond een tegenstander die uit blokken was opgebouwd. Europa had Amsterdam al mooie avonden geboden, maar interessanter dan dit was het nog niet geweest.

Ook deze gelouterde tegenstander was het niet gewend, zo bleek soms, zulke frisse jongens tegenover zich – het voordeel van Ajax in deze campagne. Juventus deed af en toe rare dingen, soms onder druk gezet door Ajax, soms nog niet eens. Maar de spelers bleven bij elkaar, zoveel al meegemaakt, en Ajax moest zijn momenten om te prikken voor rust zien uit te kiezen – aanhoudend kon het deze avond natuurlijk niet.

Ajax speelde mee met een topclub, meer kon (zou je toen zeggen) al niet worden gevraagd. Ziyech schoot drie keer in het eerste kwartier, met zijn tweede curve dwong hij doelman Szczesny tot een uiterste redding. Van de Beek werd vrijgespeeld, hij schoot de bal naast. Daar hadden, om de gewiekstheid van de tegenstander al aan te geven, twee pogingen van Bernardeschi tegenover gestaan, en toen brak de slotfase van de eerste helft aan.

Die was toch even typerend voor de andere orde van deze avond. Ajax achtte zich zichtbaar wat kansrijker, kreeg waarschijnlijk (zoals vaker, wil de wet tegen Italianen) ook dat gevoel. Maar juist nu werd Ziyech slordig dan wel lichtzinnig, met een paar onmogelijke ballen. Hoe groot was het verschil met Ronaldo. Even klopte het niet bij Ajax en verdediger Cancelo prikte de bal naar de doelmond, waar Ronaldo al loerde en zweefde (0-1).

Ajax had meegedaan met een van de grootste clubs van Europa, meer had er niet in gezeten, minder had uiteindelijk gekund

Maar wat een krachten kan Ajax in Europa oproepen. Neres buitte al in de openingsminuut van de tweede helft een fout van Cancelo sterk uit (1-1), en prompt kolkte de Arena weer. De frisse jongens daagden de grote tegenstander nu echt uit, met nu Van de Beek voorop als sleurende middenvelder. Wat vonden ze elkaar soms makkelijk, wat draaiden ze soms brutaal bij tegenstanders weg, wat bleven ze – de teruggekeerde Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico uiteraard, middenvelder De Jong – ook geconcentreerd verdedigen.