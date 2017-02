Ajax houdt kans op een vervolg in Europa

Oog in oog met een volgende Europese middenmoter had Ajax zich in Polen op karakteristieke wijze geweerd. In de groepsfase was tegen Panathinaikos, Celta de Vigo en Standard Luik geen nederlaag geleden, en vanavond bleek ook Legia Warschau de (iets) minder vaardige ploeg. Maar streng beschouwd lieten twee spelers op hun dit seizoen nieuwe posities, Sinkgraven als linksachter en Schöne als controlerende middenvelder, met meer weerstand dan in Nederland steekjes vallen.

Na een van de dwalingen van Sinkgraven had Necid in de slotfase van de eerste helft een open kans gekregen. Doelman Onana pareerde de volley van de oud-spits van PEC Zwolle stijlvol. Ajax had zich voordien in offensief opzicht meer laten gelden met schoten van Ziyech en Traoré. Na de mogelijkheid voor Legia Warschau deed zich er een van dezelfde aard voor Dolberg voor, de toch al langer weinig trefzekere spits, die in alle vrijheid onzuiver inschoot.

Wankel evenwicht Vroeg in de wedstrijd had het er voor Ajax al anders uit kunnen zien na een door Ziyech met een voorzet van links uitgespeelde kans voor Klaassen. Doelman Malarz keerde diens inzet in eerste instantie voor de doellijn, maar leek er daarna met de bal toch achter te terecht te komen. De Spaanse arbiter Fernandez Borbalan en zijn lijnrechter wilden van geen doelpunt weten. Mede daardoor bleef in Warschau een wankel evenwicht in stand. Ajax mocht zich daarin, zoals vaker, de iets betere ploeg wanen, maar vooral bij Ziyech ontbraken (ook niet voor het eerst in Europa) de stevigheid en de slagkracht om dat uit te buiten. Aan Legia Warschau was moeilijk af te zien hoe het in zijn Champions League-poule Sporting Portugal toch had kunnen voorblijven, maar gerust kon Ajax er door de slippertjes her en der niet op zijn. Zo was de eerste schietkans in de tweede helft voor Legia’s Odidja. Tete, vervanger van de zieke Veltman, gleed de bal even later uit de doelmond. Even kraakte Ajax onder iets meer druk, maar een vuist kon toch ook Legia niet ballen. Zo werd het evenwicht van voor de rust hersteld, en met plots nog een kans voor Schöne (op de voet van Malarz) en zelfs een rode kaart, na twee gele, voor Tete stevenden de ploegen in groeiende wanorde op de return af – met stof tot nadenken toch voor Ajax-trainer Bosz. Ajax-speler Kenny Tete (l) en Legia-speler Michel Pazdan. © ANP Pro Shots

