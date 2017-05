Ajax hoopt op feest in de binnenstad

Ondanks de aanslag gisteren in de Britse stad Manchester, waarbij 22 doden en zestig gewonden vielen, gaat het grootschalige evenement voor supporters op het Museumplein in Amsterdam gewoon door. Zo’n honderdduizend mensen worden er verwacht die op grote schermen de finale kunnen kijken. Amsterdam blijft waakzaam, zo reageerde de gemeente. “De aanslag benadrukt helaas de realiteit waar alle grote steden in Europa helaas al langer mee te maken hebben. Bij elk evenement wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn.” Over de aard daarvan doet de gemeente, zoals nooit, uitspraken.

‘We are back’, luidt de slogan van Ajax, voorafgaand aan de finale van de Europa League van morgen in Stockholm. Na 21 jaar weer terug in een Europese finale. Maar ook voor het eerst in zes jaar terug in het centrum van Amsterdam.

De supporters hebben zich de afgelopen jaren goed gedragen, vindt Van der Laan

Daar waar Ajax hoort, vindt burgemeester Eberhard van der Laan. En Amsterdam is er klaar voor. Tientallen Ajax-vlaggen hangen door de stad, het grasteam van de club maaide zondag drie Andreaskruisen in het gras op het Museumplein. Morgen is er van die kruisen waarschijnlijk niets te zien. Op het Museumplein wordt de grootste drukte verwacht. De gemeente zet er een groot scherm neer, voor de naar verwachting honderdduizend toeschouwers. Mocht Ajax winnen, dan volgt donderdag ook op het Museumplein een huldiging.

Beloon de goedwillenden Het is het eerste Ajax-evenement dat wordt toegestaan in de binnenstad sinds in 2011 de huldiging van Ajax na het behaalde kampioenschap uit de hand liep. Destijds werd voor tonnen euro’s aan schade aangericht en vielen er zeker 160 gewonden. De huldigingen van Ajax verhuisden daarop naar een parkeerplaats vlakbij de Amsterdam Arena. Tekst loopt door onder de foto Burgemeester Eberhard van der Laan. © ANP Maar de supporters hebben zich de afgelopen jaren goed gedragen, vindt Van der Laan. Daarom ‘beloont’ hij nu de Ajax-fans. Het past in het beleid dat de burgemeester toepast, waarbij de goedwillenden het leuk krijgen en relschoppers worden bestraft. Zo krijgen bijvoorbeeld tien notoire relschoppers al bij voorbaat een gebiedsverbod. Zo’n evenement hoort bij Amsterdam Jasper Karman, woordvoerder van de burgemeester: “De inzet van de politie, Ajax, de gemeente en het Openbaar Ministerie blijft nodig om de angel eruit te halen, maar de afgelopen jaren zijn er weinig voetbalgerelateerde incidenten meer geweest. Daarom heeft de burgemeester er nu vertrouwen in dat het een veilig feest wordt.” (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Historie van Ajax Er zijn wel lessen getrokken uit 2011, aldus Karman. Het festivalterrein is nu kleiner, er komen hekken omheen en er is meer ruimte voor bijvoorbeeld plaskruisen. De toegang tot het Museumplein is gratis. De gemeente adviseert op tijd te komen, omdat vol toch echt vol is. Bovendien worden ‘ruim voldoende’ handhavers ingezet, variërend van stewards van Ajax, tot politie en extra beveiligers. Karman: “Dat vraagt capaciteit. In andere delen van de stad zijn zeker handhavers, maar de focus ligt bij het Museumplein.” Daniël Dekker, voorzitter van De Supportersvereniging Ajax, is blij dat de gemeente dit besluit heeft genomen. “Zo’n evenement hoort bij Amsterdam. In het centrum ligt de historie van Ajax. Het is mooier om het daar te doen, omdat er veel meer sfeer heerst dan bij het stadion in een buitenwijk.” Ergens anders in Amsterdam de wedstrijd zien? Op Iamsterdam.com is een lijst gemaakt met plekken waar nog meer grote evenementen zijn gepland. Lees ook: Finalespecialist Mourinho moet seizoen United redden Johnny Abrahams, Ajax-fan

Ik kijk hier in Oost, naar een groot scherm Johnny Abrahams (57) hovenier uit Amsterdam-Oost. "Flash de Indiaanse Jood, zo noemt iedereen mij. Ik ben Ajax-fan in hart en nieren. Al sinds mijn elfde kom ik in het stadion, F-side. Ik ging wedstrijden en trainingen af. Omdat ik zo'n trouwe supporter was, gaven de voetballers mij van alles. Ik heb bijvoorbeeld schoenen van De Jong, Heitinga en Maduro. Tijdens de halve finales lag ik in het ziekenhuis, ik ben net geopereerd. Toen moest ik alles via Teletekst volgen. Maar woensdagavond sta ik buiten bij Café Pleinzicht hier in Oost. Daar hebben ze een groot scherm. Mooi wordt dat. Ik voorspel dat het 2-1 wordt. Ajax gaat echt wel winnen. En als dat gebeurt, tatoeëer ik de beker op mijn onderarm. Hier, onder de drie sterren die ik heb laten zetten na het dertigste kampioenschap." Eddy Loman, Ajax-fan

Zenuwen zijn voor de jonkies Eddy Loman (65) groeide op in Betondorp. "Ik ben met Ajax opgegroeid. Johan Cruijff komt hier uit Betondorp. Ik heb vroeger nog met hem op school gezeten. Ik zat in de eerste, hij in de derde. Toen ging hij van school af. Of het zo heeft moeten zijn weet ik niet, maar ik ben ook na de derde van school gegaan. Morgen ben ik te vinden in Eetcafé De Avonden, net zoals iedere dag. Vroeger, toen het nog Bar Meerzicht heette, zat het Ajax-stadion hier recht tegenover. Dan was het na de wedstrijden een dolle boel voor de deur. En nog steeds. Als je geen Ajax-fan bent, kom je er niet in. Het wordt een zware wedstrijd woensdag. Of ik zenuwachtig ben? Welnee. Zenuwen zijn voor de jonkies. Wij zijn inmiddels door de wol geverfd." Laura de Laet, barvrouw © RV

We hebben heel veel extra bier besteld Laura de Laet (26) barvrouw bij Café Kuijper in Amsterdam. "Morgen sta ik achter de bar bij Café Kuijper. Ik kan de wedstrijd niet echt zien, maar ik krijg wel veel mee van de sfeer. Top is dat. Hoewel ik ben opgegroeid in Amsterdam, gaf ik vroeger niet zoveel om voetbal. Ik ben fan geworden door mijn werk hier. Als je tussen de supporters staat, word je vanzelf meegesleept. Nu kijk ik alle wedstrijden, ook als ik vrij ben. Ik ben heel zenuwachtig voor morgen. Voor de wedstrijd, maar ook voor hoe het hier wordt. Tijdens de wedstrijden is het hier stampvol. Ter illustratie: je doet er ongeveer een kwartier over om drie meter af te leggen. We hebben heel veel extra bier besteld. Maar het is fantastisch werken, zo gezellig. Ik heb er enorm veel zin in."

