Ajax heeft weer geen last van een extra verdediger

Nee, vijf verdedigers opstellen kan de vele kleintjes in Nederland tegen Ajax ook niet helpen – uiteraard niet. NAC probeerde het er vorige week tevergeefs mee (0-3), ADO Den Haag gisteren (5-1). Dat was allemaal nogal voorspelbaar.

Het perspectief veranderde, voor het eerst feitelijk in dit seizoen, door de nederlaag van PSV later op de dag bij Feyenoord. Dat vooral was voor Ajax het zoete sluitstuk van een al aangename week waarin de tweede ronde van de Champions League werd bereikt – zo ver van het ene na het andere niemendalletje in Nederland.

Schiettent

In dat van gisteren had dus ook Den Haag-trainer Groenendijk een extra verdediger opgesteld. Wat kon hij anders? Maar als de kwaliteiten ontoereikend zijn, zoals die van ADO Den Haag, maakt het allemaal weinig uit. Vijf verdedigers of niet, Neres stond na een kwartier vrij in de doelmond. Hij schoot de bal eerst nog tegen de arm van verdediger Meijers, maar hij kreeg een herkansing (1-0) – in wat langzamerhand al een schiettent werd.

Wat valt Frenkie de Jong terug als er geen druk is, met vlakke passjes, gemakzucht ook

Luttele minuten later stond aan de linkerkant ook Labyad volledig ongedekt. Hij legde de bal voor het doel, waar Tagliafico vallend inkopte (2-0). Dat is een speler die er altijd voor wil gaan, en daar zijn trainer, medespelers en toeschouwers bij gebaat in duels als deze, waarin gezapigheid altijd op de loer ligt.

De ongedekte Labyad was met een lange pass gevonden door Tadic, die ook het eerste doelpunt had geregisseerd. In dat geval van de linkerkant, nu vanaf rechts. Zo had de zwervende Serviër ook weinig last van de Haagse verdedigingslinie. Daar waren Tadic en daarmee ook zijn trainer Ten Hag wel aan toe, af en toe weer wat leuks van de recentelijk opvallend magere topaankoop – voor wat dat dan op zo’n middag waard kon zijn.

Het werd al gezapig, toen Meijers plots uit een vrije trap fraai scoorde (2-1). Niet voor het eerst besloot De Ligt maar eens naar voren te stappen – iedereen kan en mag in zo’n wedstrijd naar voren. Het grote talent schoof de bal van afstand in de uiterste hoek (3-1).

Een verdediger als De Ligt moet ook scoren, dat was er al een tijdje niet meer bij. Bondscoach Koeman, ooit een scorende centrumverdediger, mag weleens schalks zeggen dat dat een verschil tussen beiden zal blijven. Nee, aan het moyenne van de bondscoach zal hij nooit komen, maar nu kon De Ligt toch weer eens een vuistje ballen.

Vroeg in de tweede helft kon ook Van de Beek de bal in het doel prikken (4-1). Kanon, een van de vijf verdedigers, had ’m met de borst voor hem neergelegd – dat gebeurt dan ook in zulke duels. Trainer Ten Hag kon gaan wisselen. Hij had Labyad vooraf aangewezen als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Schöne. Nu kon hij Wöber laten invallen voor Van de Beek, Dolberg (die nog subtiel kon scoren, 5-1) later voor Huntelaar en uiteindelijk, na een jaar blessureleed, Sinkgraven voor Labyad.