Ajax heeft het windje weer mee

De wind blies zaterdagavond weer in de rug bij de Ajacieden. Zozeer dat ze uiteindelijk flatteuze cijfers konden bijschrijven: een 6-0 zege op VVV, na nog een moeizame eerste helft, na drie doelpunten ook in de slotfase. Spelers en trainer noemen zoiets dan graag de enig juiste manier om te reageren. Trainer Ten Hag wilde ook gezegd hebben dat Ajax geen tegendoelpunten had geïncasseerd.

De spelers hadden juist gereageerd, in hun ogen dan, op de klap van een week eerder, de 6-2 nederlaag bij Feyenoord. Waarom Ten Hag graag op de ‘nul’ wees, was duidelijk: een week daar weer voor had Ajax ook tegen Heerenveen opengelegen (4-4). Maar of de boel nu gerepareerd was op het toen poreuze middenveld en in de verdediging? Het was niet of nauwelijks te zeggen: bij wind mee kunnen geen zinvolle oordelen worden geveld.

Eigenbelang Wind tegen, dán en alleen dan kan er worden geoordeeld. Dan blijkt de werkelijke kracht, de mentale vooral. Ajax was in Rotterdam tegen Feyenoord volledig ingestort, met daarna alle uit te tekenen taferelen van dien. De spelers hadden de koppen bij elkaar gestoken, heette het. De trainer had met zijn spelers gesproken, vooral met de bepalende. Dat kon de vraag oproepen, na zo’n 6-2, wie dat bij Ajax dan zijn. Maar zo denken spelers en trainer natuurlijk niet. De bepalend geheten spelers hadden beloofd weer als team te gaan spelen, het eigenbelang niet te laten prevaleren. Want dat werd gezegd van Ajax: dat het plotseling niet meer als team speelde, dat andere spelers zich na de toptransfer van Frenkie de Jong naar Barcelona ook in de etalage zouden wilden zetten.

Verantwoordelijkheid We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, zei aanvaller Tadic, gekocht als routinier. Wat betekent zoiets? Het is altijd makkelijk gezegd. Op het veld was al langer niet te zien geweest dat hij zijn verantwoordelijkheid zou willen nemen. Zoals het ook makkelijk was voor de spelers om de theorie als het ware te onderschrijven dat ze door de mogelijke transfers niet meer als team speelden, en daar dan excuus voor aan te bieden. Een andere mogelijke waarheid, dat het in Ajax’ aard kan liggen om zulke gaten te laten vallen, kan dan onbenoemd blijven. Namen de spelers tegen VVV hun verantwoordelijkheid? Ook dat is niet of nauwelijks te zeggen, voor zover dat in zo’n wedstrijd van het grootste belang kan zijn natuurlijk. Ja, Tagliafico keerde terug, de voorbeeldige prof die ongeacht welke tegenstander met spirit bestrijdt. Wat ook al vroeg opviel, ver voor zijn mooie doelpunt in de tweede helft: de balvastheid van de nogal eens bekritiseerde spits Dolberg.

Onhandigheid Om deze twee heen stond niet direct een zichtbaar van revanchegevoelens brandend team. VVV trok zich terug en Ajax schoof veelal doorzichtig voort, in de eerste helft. Anders dan met een vrije trap kwam Ajax er niet doorheen, een curieuze vrije trap ook nog eens. VVV-aanvaller Grot gaf Ziyech plompverloren een zet, toen die zich juist van het doel af bewoog. Het was tekenend voor de onhandigheid van VVV. Ziyech draaide de bal uit de vrije trap naar de hoek (1-0). In het eerste kwartier van de tweede helft nam Ajax afstand. Dolberg tilde de bal fraai naar de bovenhoek, na een strakke voorzet van Van de Beek (2-0), en Tadic kon intikken na een door doelman Unnerstall gekeerd schot van Kristensen (3-0). In de slotfase kwamen er pardoes nog drie doelpunten bij, van de invallers Neres (4-0) en Huntelaar (5-0) en een fraaie van Van de Beek (6-0). Spelers en trainer konden elkaar bemoedigen: een acceptabele tweede helft, tegenstander kapot gespeeld, de ‘nul’ gehouden. Maar lag dat laatste aan Ajax of meer toch aan de onhandigheid van VVV, niet alleen bij het eerste doelpunt, maar ook in de spaarzame gevallen dat een kansrijke counter gloorde? Dit was natuurlijk iets anders dan het productieve Heerenveen, al helemaal iets anders dan een geladen Feyenoord. Het windje voelde weer lekker in de rug – ook dat is meestal uit te tekenen na zo’n week.

