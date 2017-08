Ajax heeft gewonnen, maar dat lag vooral aan de incompetentie van VVV-Venlo

Met duizenden hebben ze hun huizen verlaten om hun nog ongeslagen helden aan het werk te zien in de eigen Koel tegen Ajax, dat in het programmablaadje nog als 'reus' wordt omschreven.

De vrije val die de finalist van de Europa League heeft doorgemaakt in slechts een paar maanden tijd, culminerend in een seizoen dat verder gespeend is van Europees voetbal, is blijkbaar aan Noord-Limburg voorbijgegaan.

Want wie tussen het gapen en knikkebollen door naar het voetbal van de formatie van Marcel Keizer kijkt, kan maar één conclusie trekken: het huidige Ajax is geen schim meer van de ploeg die vorig seizoen met aantrekkelijk voetbal Europa verraste. Want net als in het Hoge Noorden tegen Rosenborg Trondheim bewijst Ajax ook in het Lage Zuiden dat de ploeg kwetsbaarder en ziellozer is dan ooit.

Incompetentie

Het is deze middag enkel aan de incompetentie van de opponent te danken dat Ajax geen nieuwe averij oploopt. VVV-Venlo toont veel te veel ontzag voor de gevallen grootmacht, de thuisploeg komt in negentig minuten maar één keer dreigend in de buurt van Ajax-goalie Onana die na acht minuten een kopbal van Röseler rakelings langs de paal ziet scheren. Verder gebeurt er, met name voor rust, bijzonder weinig in het uitverkochte stadion.

Dat heeft dit keer ook met de belabberde ondergrond te maken. Ook dit duel is weer een treffend voorbeeld hoezeer het kunstgras het voetbal negatief beïnvloedt. In de verzengende Koel stuiven de rubberkorrels in de rondte, gaat de bal stroperig rond en springt het leder bij het minste of geringste gelijk in de stuitermodus. VVV-Ajax bewijst eens te meer dat voetballen op kunstgras een ander spel oplevert. “Persoonlijk ben ik er ook geen voorstander van”, zegt VVV-trainer Maurice Steijn als de korrelige wolken zijn opgetrokken. “We voetbalden een week eerder op echt gras tegen FC Twente, het was heerlijk. Maar ja, ik ga niet over de ondergrond, de club bepaalt dat en zal dat ongetwijfeld doen uit economisch oogpunt.”

Economisch is ook het uitgangspunt van het voetbal van Ajax deze middag. Met zo min mogelijk inspanning het maximale resultaat behalen. Voor rust blameert het zich tegen het angstige VVV, na de pauze wordt het klasseverschil ook in doelpunten uitgedrukt. Waarbij opvalt dat het wisselbeleid van Keizer ditmaal wél rendement oplevert. Huntelaar is de ideale aanjager en bereidt keurig de eerste goal van Van de Beek voor in de 55ste minuut, een kwartier later laat een andere invaller, Neres, ook een aardig staaltje zien al mag daarbij het ongelukkige uitlopen van VVV-keeper Unnerstall niet onvermeld blijven. Met een fraaie lob zet de Braziliaan, een paar dagen eerder tegen Rosenborg nog tribunemateriaal, de eindstand op het scorebord.