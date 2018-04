Ajax handelt níet naar zijn cultuur, zijn DNA

List en bedrog, het is nogal wat. Wie welke list uithaalde en wie ermee is bedrogen, weet ik na lezing van het artikel niet.

Lees verder na de advertentie

Ik denk dat Ajax geen kampioen is geworden, omdat het geen goede ploeg en geen goede trainer had. Ik denk dat Ajax ook maar gewoon een voetbalclub is, een club die als alle andere zonder een goede ploeg en een goede trainer geen kampioen wordt.

Nee, Ajax is anders, hoor je dan. Dat gelooft Ajax zelf ook graag, het is de wortel van een redeloze zelfoverschatting, maar daar hoeven wij dan nog niet aan mee te doen. Het is ook de charme, die cultuur, dat DNA, hoor je, en velen geloven het graag. Om als het weer eens fout is gegaan, in repeterende gewichtigdoenerij te kunnen zeggen en schrijven dat het aan de politiek daar lag, aan de machtsstrijd, denk ik dan.

Geschiedenis Hoogste tijd voor een lesje geschiedenis. Ik noem Rinus Michels, Johan Cruijff, Louis van Gaal. Kijk hoe zij hun teams formeerden. Johan Neeskens en de verdedigers van toen bij Michels, Danny Blind, Edgar Davids en later Frank Rijkaard bij Van Gaal. Cruijff haalde als trainer Jan Wouters naar Ajax, en als speler heeft hij altijd met het volste respect gesproken over de zogenaamde waterdragers. Zonder hen, wist hij, kon het niet en kon ook hij, de grootste, het niet. Bedenk wie Johan Cruijff de belangrijkste man in zijn voetballeven vond: de trainer O, ja? Handelt Ajax nu naar zijn cultuur, naar zijn DNA? De grootsten in de clubhistorie wisten en leerden: goed voetbal gaat niet zonder een fundament. Ajax is al jarenlang eenzijdig gericht op verondersteld goede voetballers: baltikkers, grofweg, bij mooi weer en lekker weinig weerstand. Cultuur, DNA? Welnee, Ajax stoot de helft van zijn DNA af, de o zo noodzakelijke helft, en Ajax verloochent zijn clubgeschiedenis en, ja, de wetten van het voetbal. Ook dat DNA, het volledige, is niets bijzonders. Een combinatie van alle elementen in een teamsport, baltechniek en het bewaken van het samendoen, de ene club heeft er meer middelen voor dan de andere en het zal de ene keer meer lukken dan de andere, maar het is de combinatie die elke club zoekt, en moet zoeken.

Trainer is belangrijker dan de directeur Ajax had dit seizoen trainers, Marcel Keizer en Erik ten Hag, die het besef van de onbalans nooit toonden. Ze prezen hun spelers, in de zogenaamde cultuur van de club. Niet één keer gingen ze over tot een corrigerende wissel van Hakim Ziyech, als maar even een signaal, voor zijn medespelers ook, voor het team. Zou Michels, Cruijff of Van Gaal dat hebben getolereerd, zo'n individualist op het middenveld, de linie bij uitstek voor ploegspel? Maar nee, de directeuren hebben het gedaan, met hun 'politiek': Edwin van der Sar nu vooral en Marc Overmars, die de selectie samenstelde die vóór dit seizoen in meerderheid als de beste van Nederland werd ingeschat. Sterker, halverwege werd Ajax nóg kampioenskandidaat nummer één genoemd, echt waar. Ze hebben de verkeerde trainers aangesteld, ja. Maar met een andere, een goede trainer met oog voor het voetbal in zijn breedste zin, kan het leed ook weer zo geleden zijn. Nog een voetbalwet: de trainer is belangrijker dan welke directeur dan ook. Voor allen die de directeuren nu op de korrel nemen, de oud-spelers die Cruijff er neerzette, bedenk in de week van zijn geboortedag, de 25ste, wie hij altijd de belangrijkste man in zijn voetballeven heeft gevonden: Rinus Michels, de trainer. Chef sport Henk Hoijtink schrijft ieder weekend een column over de voetbalwereld. Meer van zijn columns lezen? Bekijk dan ons dossier.