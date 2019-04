Ajax gooit ook favoriet Juventus uit het toernooi

Het werd, opnieuw, een historische avond voor Ajax in de Champions League. Eentje voor de spelers, die jong en gretig zijn. Eentje voor de trainer, die, ondanks de nodige improvisaties, zijn plan zag slagen. En vooral eentje voor de club, die gezien de vermogende Europese elite een prestatie van formaat leverde in de kwartfinale van de Champions League.

Ajax plaatste zich gisteravond in Turijn voor het eerst sinds 1997 bij de de laatste vier van het Europese hoofdtoernooi na een overwinning op Juventus (1-2). Dat was genoeg na het gelijkspel in de heenwedstrijd (1-1). De doorslaggevende treffer, halverwege de tweede helft van aanvoerder De Ligt, maakte het Allianz Stadium stil. Na titelverdediger Real Madrid werd ook het favoriete Juventus, dat ervan droomde om met Ronaldo de Champions League te winnen, uit het Europese toernooi geschoten door Ajax.

Het werd een avond waarop de strengste Europese wetten golden. Eentje waar zorgvuldigheid en opperste concentratie gevraagd werden. En - dat zeker - een kwartfinale waarin beide elftallen, hoe geïmproviseerd ook vanwege de vele blessures en schorsingen, zwakheden niet langer konden verbloemen voor de tegenstander.

Voor rust ontbeerde het Amsterdamse spel ritme en vastigheden ontbeerde. Maar Juventus, zonder de geblesseerde aanvoerder Chiellini, was toch bevreesd voor het jonge, gretige Ajax, dat met veel pressie speelt, een tactiek die de Oude Dame maar weinig tegenkomt in de Italiaanse Serie A.

Ajax beleefde aanvankelijk nog een valse start in het zinderende Allianz Stadium, waar harde rockmuziek het startsein had gegeven voor een nogal rommelig, slordig schaakspel. Frenkie de Jong, net op tijd fit voor de return, leed in de openingsfase opvallend veel balverlies, waardoor de Amsterdammers onvoldoende in hun spel kwamen. Mazraoui, de rechtsbenige vervanger van de geschorste linksback Tagliafico, klapte na tien minuten door zijn enkel in een duel met Dybala, waarna Ten Hag Sinkgraven (een linkspoot) moest brengen.

Vaardig en zuiver

Vijf minuten na de openingstreffer maakte Ajax gelijk. Ziyech’s schoot werd gesmoord, waarna de bal prompt in de voeten van de vrijstaande Van de Beek eindigde. De middenvelder schoot beheerst in de verre hoek: 1-1.

Het was ook een avond - en dat mocht geen verrassing heten tegen Italiaanse ploegen - waarop Ajax efficiënt met de kansen moest omgaan. In de fase na rust, een periode waarin het combinatiespel vaardiger en zuiver was, ontstond het idee dat het kon. Een killersmentaliteit was daarin vereist. Ziyech, na een scherpe counter met Neres en Van de Beek, zag zijn inzet vrij voor Szczesny gekeerd worden. Even later redde de keeper bekwaam op een gericht schot van Van de Beek.

Het moest komen van een verdediger van stavast, De Ligt. De Ajacied torende ver boven Rugani en Alex Sandro uit na een corner van Schöne en knikte de bevrijdende treffer binnen: 1-2. Juventus, wetende dat het nog twee keer moest scoren om alsnog de halve finales te behalen, was daarna mentaal geknakt.

Ajax gaat nu, na PSV in 2005, weer proberen om als Nederlandse club de Champions League-finale te bereiken. Tegenstander in de halve finale is de winnaar van Tottenham Hotspur-Manchester City (woensdag 21.00 uur).