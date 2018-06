Ajax erkent fout: Nouri werd niet goed behandeld

Dat verklaarde de algemeen directeur van de club, Edwin van der Sar, gisteravond tijdens een ingelaste persconferentie. Ajax erkent alsnog aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ineenzakken van de jonge middenvelder.

Ajax had tot gisteren volgehouden dat er geen reden was om aan te nemen dat de club aansprakelijk was voor het zware hersenletsel dat Nouri had opgelopen toen hij op 8 juli vorig jaar naar de grond ging op een veld in het Oostenrijkse Zillertal. De club baseerde zich op bevindingen van (externe) medische en juridische adviseurs, die concludeerden dat Ajax medisch adequaat had gehandeld.

Lood in de schoenen De familie Nouri vertelt al maandenlang een ander verhaal. Volgens hen hadden de gevolgen van het ineenzakken van Nouri voorkomen kunnen worden. Zij stapten begin deze maand naar de arbitragecommissie van de KNVB, die de zaak moest beoordelen. Nouri was ten tijde van het ongeval in dienst van Ajax. In het verzoekschrift dat de familie van Nouri bij de KNVB indiende, bleek voor Ajax ‘nieuwe informatie’ te staan, aldus een soms zichtbaar geëmotioneerde Van der Sar. Het was informatie uit een medisch dossier dat bij de familie van Nouri lag, waar Ajax geen recht op had. Wat precies de informatie is waardoor Ajax ging twijfelen aan het eerdere oordeel, wilde Van der Sar gisteren niet specificeren. Duidelijk werd wel dat Ajax de mening moest herzien, zeker nadat de club zeer onlangs de resultaten van een ‘third opinion’ had gekregen. De familie van Nouri werd gistermiddag door Van der Sar zelf ingelicht. Het was een gesprek waar hij met ‘lood in de schoenen’ naartoe ging, vertelde hij. “Het moet vreselijk frustrerend zijn geweest dat het zo lang geduurd heeft dat onze lezingen uiteen liepen.”

Drie fouten Alles draait om wat er gebeurde op het veld in Oostenrijk. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen zakte de toen 20-jarige Ajacied in elkaar als gevolg van hartritmestoornissen. De ploegarts was snel ter plaatse, maar begon de eerste vijf minuten niet met een hartmassage. Het gevolg was dat Nouri’s hersenen veel schade opliepen. Hij kan zelfstandig ademen, maar zal nooit meer normaal kunnen functioneren. Gedurende die tijd op het veld zijn er drie fouten gemaakt, bleek gisteren. Ten eerste werd te lang geprobeerd om Nouri weer te laten ademen, terwijl de artsen hadden moeten zoeken naar een hartslag. Toen de ademweg van Nouri wel was vrijgemaakt, is bovendien geen ‘moment van reflectie’ ingelast. Dit had wel gemoeten, omdat de situatie van de speler niet verbeterde. Ten derde werd de defibrillator, die wel aanwezig was, te laat ingezet. “Waren deze drie zaken wel gebeurd, dan was Nouri er mogelijk beter uit gekomen”, aldus Van der Sar. Ajax heeft altijd gezegd dat als de schuld voor het leed bij Nouri wel bij Ajax zou liggen, de club de verantwoordelijk zou nemen. Dat gaat nu gebeuren. Tot een arbitragezaak komt het waarschijnlijk niet meer, wel gaat worden gesproken over schadeloosstelling.