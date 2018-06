Ajax erkent alle aansprakelijkheid in zaak Nouri

De club neemt nu de volledige aansprakelijkheid op zich. Bijna een jaar lang dacht Ajax dat Nouri goed was behandeld, nadat hij in Oostenrijk bij een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar was gezakt.

Lees verder na de advertentie

Eerder wees Ajax nog alle aansprakelijkheid van de hand. Waarop de familie van Nouri letselschadeadvocaten in de arm namen die, begin juni, naar de arbitragecommissie van de KNVB stapte.

Waarom de Amsterdamse club is gaan twijfelen aan de medische hulp wil Ajax niet zeggen. Wel heeft de club Douwe Atsma en professor Martin Schalij, hoogleraren in de cardiologie, gevraagd om - aan de hand van nieuwe informatie - de zaak opnieuw te beoordelen. Op basis van televisiebeelden concludeerden zij dat Abdelhak Nouri geen snelle en adequate hulp heeft gehad.

Volgens de cardiologen was de behandeling van Nouri onvoldoende gericht op het meten van de hartslag, de bloedcirculatie en eventuele reanimatie. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden. Omdat de situatie van Nouri tijdens de behandeling niet verbeterde, hadden de behandelaars ook een moment van reflectie in moeten lassen.

De cardiologen oordeelden dat de behandeling onvoldoende was gericht op het meten van de hartslag, de circulatie en een eventuele reanimatie. De aanwezige defibrillator had eerder ingezet moeten worden om zodoende een beter beeld van de situatie te krijgen. De behandelaars hadden na het vrijmaken van de ademweg ook een moment van reflectie moeten inlassen, omdat de situatie van Nouri niet verbeterde.

Betere afloop "U kunt zich voorstellen dat dit inzicht met mij en mijn collega's deed", zei Van der Sar. "Het was een schok. Uiteraard het allermeeste voor de familie. Wij hebben hun ook onze oprechte verontschuldigingen aangeboden, dat het zo lang heeft geduurd voordat we duidelijkheid hebben kunnen krijgen." Bij een goede behandeling was de 21-jarige middenvelder er mogelijk beter uitgekomen, erkende hij. "Wij baseerden ons op informatie van onze mensen. Die klopte dus niet. Het eerste wat wij gaan doen, is opnieuw in overleg treden met de familie Nouri." vervolgde Van der Sar. "Het gaat er nu om dat wij doen wat nodig is om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die wij als club, maar zeker ook als mens, als collega's en vrienden van Appie, hebben."