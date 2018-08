Ajax en trainer Ten Hag op gekend euvel gewezen

In dit prille stadium van toch alweer veel lof en opgeklopte verwachtingen kregen Ajax en zijn trainer Ten Hag vanavond een fikse waarschuwing. De ploeg heet goed te zijn, de beste nu al van het land, maar in België luidde een harde les dat voetbal zonder bal ook van belang is.

In de derde voorronde van de Champions League verspeelde het steeds poreuzere Ajax een 0-2 voorsprong bij Standard Luik (2-2). Daarmee is de uitgangspositie voor de return van volgende week cijfermatig bezien nog gunstig, maar trainer en spelers werden (al eerder dan de eerste zal hebben verwacht) op een gekend euvel gewezen: leuk tikken aan de bal is niet voldoende.

Toch was het iets dieper beschouwd in die fase een rare wedstrijd geweest

In Luik had Ajax zich gepresenteerd in de samenstelling waarvan mag worden aangenomen dat Ten Hag die voorlopig als de sterkste in zijn hoofd heeft. Na Tadic was nu ook de tweede grote aankoop, de teruggekeerde Blind, in de basisploeg opgenomen, als centrumverdediger. Frenkie de Jong schoof een linie door naar het middenveld, de zone waarin het talent een mooie toekomst wordt voorspeld.

Wapens Ajax had in Wallonië kunnen toeslaan met offensieve wapens, die zeker op nationaal niveau van waarde kunnen zijn. Het onnauwkeurige Standard Luik had Ajax met onder meer fysiek vertoon willen ontregelen, maar daar was door al twee Amsterdamse doelpunten in de eerste helft weinig tot niets van terecht gekomen. Toch was het iets dieper beschouwd in die fase een rare wedstrijd geweest. Ajax had opvallend veel ruimte op het middenveld weggegeven. Of misschien wel niet opvallend: met drie tamelijk gelijksoortige spelers in die linie (naast De Jong ook Schöne en Ziyech) ontbreken facetten die daar ook worden gevraagd, dadendrang bij balverlies vooral. Standard kon er nog weinig mee, en pardoes stond het 0-2. Spits Huntelaar kon de bal inkoppen na mistasten van doelman Ochoa, Mexicaans international toch, op een voorzet van Tadic (0-1). Tadic, die verdediger Laifis met een schaarbeweging fraai had afgeschud, scoorde later zelf: met een schuiver na een tikje van Neres (0-2). Ziyech had de aanval ingeleid met een pass achter de defensie, ook een wapen.