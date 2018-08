Ajax eenvoudig langs Sturm Graz

Nadat het elftal van trainer Ten Hag vorige week al de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League had gewonnen (2-0), werd tijdens de terugwedstrijd in Oostenrijk eveneens ruim getriomfeerd (1-3).

De Amsterdammers moeten het daardoor in de volgende ronde opnemen tegen Standard Luik (op dinsdag 7 en 14 augustus). Mocht ook dat tweeluik gewonnen worden, dan wacht nog een beslissende play-off voor plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.

Stormachtig begin

Sturm Graz-trainer Vogel had voor de return tegen Ajax een stormachtig begin beloofd, waarbij fysieke kracht van zijn elftal aangewend zou worden om veel druk naar voren te zetten. Daar kwam weinig van terecht. Ajax voetbalde zich er makkelijk onderuit en kreeg ook de beste kansen. Huntelaar, die in de heenwedstrijd weinig succesvol was geweest in zijn afronding, miste een opgelegde kans om de score te openen. Hierländer was daarna dicht bij een Oostenrijkse treffer. Zijn schot ging net over.

Het was een kleine waarschuwing voor Ajax. Ook tegen Sturm Graz, afgelopen seizoen als nummer twee geëindigd in de Oostenrijkse competitie, kon het zich geen onvolwassen houding permitteren, zoals het onnodig lopen met de bal door de middenvelders Eiting en Ziyech en de aanvaller Neres. Sturm Graz, wederom via Hierländer (afstandsschot), strafte die gemakzucht niet af. Daarvoor was het te onmachtig.

Een doelpunt moest de laatste onzekerheid wegnemen voor Ajax. En dat kwam er. Huntelaar rondde een fraaie voorzet van Neres af. De bijna 35-jarige spits, vervanger van de geblesseerde Dolberg (buik), nam de bal knap aan op zijn borst en volleerde vervolgens achter Siebenhandl.