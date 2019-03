Ajax danst in Madrid op de resten van Real

Dat de Koninklijke al langer zwalkt, en vorige week nog door FC Barcelona op pijnlijke wijze uit de Spaanse beker werd geknikkerd, doet daar volgens de Ajacied niets aan af. “Het blijft Madrid. Het blijven fantastische spelers. We kunnen trots zijn. Want laten we eerlijk zijn: ook voor het Nederlands voetbal is dit super belangrijk”, aldus Van de Beek, voordat hij met zijn medespelers en familie het behalen van de kwart finales van de Champions League gaat vieren.

Lees verder na de advertentie

In het ‘Witte Colosseum’ dankte de Ajax-aanhang vlak voor het eindsignaal nog en masse Sergio Ramos. De aanvoerder van de Madrilenen die in Amsterdam bewust op een schorsing aanstuurde, zag daarom dinsdagavond zijn ploeg vanuit een Skybox kansloos ten onder gaan. Pijnlijk detail: een filmploeg die een documentaire maakt over de Spaanse international zit met draaiende camera’s op Ramos’ lip.

Drama in Bernabéu Na de wedstrijd schreeuwt de Real-aanhang rond het stadion om het ‘collectief ontslag’ van het bestuur. Teleurgestelde Real Madrid-aanhanger Jairo Gacituaga wijt het horrorseizoen dat zijn club doormaakt vooral aan het gapende gat dat sterspits Cristiano Ronaldo na zijn vertrek naar Juventus achterliet. “Voor die transitie is geen enkel werkend plan doorgevoerd”, zegt hij teleurgesteld. De afgang van de eeuw zal koppen doen rollen Dagblad El Mundo Een groot deel van de Real Madrid-selectie verlaat het stadion zonder tekst en uitleg te willen geven. Toni Kroos is een uitzondering. De Duitser, die nota bene door een fout aan de basis stond van de vroege 0-1 van Neres, staat als een van de weinigen wel uitgebreid de pers te woord. De oorzaak van het debacle ligt volgens hem deels bij het vertrek van Ronaldo. Maar ook bij het grote contingent sterspelers bij Madrid die jarenlang piekten, maar dit seizoen hun niveau niet meer weten te halen. “Ik heb geen enkel probleem om toe te geven dat ik daar ook bij hoor”, zei een gelaten Kroos, gehuld in een zwarte hoody. “In de Champions League zijn wij over beide wedstrijden volstrekt terecht uitgeschakeld”. Terwijl een paar duizend Ajax- fans tot diep in de nacht feestvieren in de Spaanse hoofdstad om de doorgang naar de kwartfinales te vieren, laten Spaanse media geen spaan heel van Real Madrid: ‘Real Madrid verdrinkt in haar eigen bloed’, schrijft dagblad El Mundo, terwijl radiozender Cadena Ser spreekt over het ‘drama in het Bernabéu’. Marca weet dat de keiharde knauw die Real Madrid dinsdagavond van Ajax kreeg, niet zonder consequenties kan blijven: ’De afgang van de eeuw zal koppen doen rollen’, schrijft de Spaanse sportkrant.

Lees ook: