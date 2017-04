Ajax brengt spanning terug in competitie met winst op Feyenoord

Ajax heeft de titelstrijd in de eredivisie weer spannend gemaakt. Feyenoord had de titelstrijd al zo'n beetje kunnen beslissen, maar de nummer twee van de ranglijst boekte zondag een dikverdiende thuiszege op Feyenoord en reduceerde het verschil met de koploper uit Rotterdam tot drie punten.

Waar Ajax hartstochtelijk vocht voor de laatste strohalm, was het spel van Feyenoord onwaardig voor een lijstaanvoerder. Toch is de voorsprong van het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst zes duels voor het einde nog steeds vrij riant, gelet op het positieve doelsaldo van tien treffers.

Slechte start

Feyenoord beleefde zo'n beetje de slechtst mogelijke start in de ArenA. Lasse Schöne verdiende al binnen een minuut makkelijk een vrije trap bij arbiter Björn Kuipers en pegelde de bal vervolgens vanaf ruim 25 meter via de onderkant van de lat snoeihard in het doel (1-0). Feyenoord was nauwelijks bijgekomen van die teleurstelling of Nicolai Jørgensen, met negentien doelpunten topscorer in de eredivisie, vroeg om een wissel. Rick Karsdorp liep op dat moment ook al trekkebenend over het veld.

De rechtsback verbeet de pijn tot aan de rust, maar bleef vervolgens ook geblesseerd achter in de kleedkamer. Zonder de geschorste aanjager Tonny Vilhena bleef Feyenoord een schim van de stabiele ploeg die dit seizoen al tijdens zoveel duels afrekende met tegenslag. Dat was ook de verdienste van Ajax, dat zonder de geblesseerde Kasper Dolberg en Amin Younes agressief voor de aanval koos. Uitblinker Justin Kluivert, pas zeventien jaar oud, vermaakte het enthousiaste publiek met de ene na de andere dribbel. Davis Neres bekroonde zijn basisdebuut in de 36e minuut met de 2-0. De Braziliaan kon binnentikken na een subtiele pass van Hakim Ziyech.

David Neres scoort de 2-0 en wordt gefeliciteerd door Justin Kluivert. © ANP

De ruime voorsprong bij rust van de thuisploeg was zeer verdiend. De schade voor Feyenoord was nog veel groter geweest als Bertrand Traoré beter met zijn mogelijkheden was omgesprongen. De huurling van Chelsea speelde zich soms uitstekend vrij, maar kwam dan voor het doel niet tot een geplaatst schot. Met een beetje meer precisie had hij het verschil in doelsaldo van Ajax met Feyenoord drastisch kunnen verkleinen. Waar Ajax na rust de mogelijkheden bleef missen, was Feyenoord in de slotfase nog wel succesvol. Michiel Kramer benutte in blessuretijd één van de schaarse kansjes.