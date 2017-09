Ajax bezwijkt onder de minst denkbare weerstand van ADO

Het puntenverlies in de vaderlandse competitie, waar Ajax normaliter met veel weg kan komen, illustreerde dat het spel van de Amsterdammers nog aan alle kanten rammelt. Bewierookte talenten, van wie was gehoopt dat ze dit seizoen de nodige ervaring konden opdoen in Europa, blijken nog voldoende te kunnen leren in de eredivisie. Dat is een veeg teken.

Zie hoe de geprezen verdediger Matthijs de Ligt (18) na tien minuten de bal zomaar inlevert bij Elson Hooi, waarmee de ADO-aanvaller een vrije doortocht krijgt richting doelman André Onana. Ajax kwam ermee weg, zoals het in de competitie wel vaker ontkomt aan een afstraffing van de fouten. Natuurlijk, er is meer balbezit, er worden veel meer kansen gecreëerd - hoewel de voorsprong na een half uur voortkomt uit een vrije trap van Hakim Ziyech, die de bal op het hoofd legt van Joël Veltman - en technisch is het ook vaardiger dan ADO. Dat mag geen verwondering wekken.

In de rust wordt Ajax-middenvelder Frenkie de Jong (20) bejubeld. Vaardige speler, zoals ze dat graag zien in Amsterdam. Hij kan dribbelen, heeft een goed inzicht en domineert zoals het een Ajacied betaamt, zeggen ze. Dat De Jong vrijwel alles in één tempo doet en in Den Haag alle ruimte van zijn belagers krijgt, wordt onderbelicht.

De pijnpunten komen aan de oppervlakte als ADO Den Haag, dat bepaald niet overloopt van kwaliteit, er in de tweede helft een schepje bovenop gooit - meer is het niet. Het ADO-publiek, gevoed door de inbreng van twee verse krachten (Erik Falkenburg en oud-Ajacied Ricardo Kishna), ziet vermakelijk toe hoe de Amsterdammers steeds verder worden teruggedrongen. Nadat Falkenburg de lat heeft getroffen, is het ADO-spits Bjørn Johnsen die handig wegdraait bij de weinig wendbare verdediger Nick Viergever.

E endimensionale voetballers

Dat Ajax niet alsnog de wedstrijd naar zich toetrekt, komt door knap keeperswerk van ADO-doelman Robert Zwinkels en een onverminderd zwakke afronding aan Amsterdamse zijde. Klaas-Jan Huntelaar, die de voorkeur kreeg boven Kasper Dolberg, is er dichtbij, net als De Jong en invaller Lasse Schöne (beiden raken de lat). Trainer Marcel Keizer rept na afloop over het aantal gemiste kansen en de gebrekkige instelling na rust. Daar had de Ajax-coach zeker een punt, maar het duel met ADO leerde ook weer dat Ajax te veel eendimensionale voetballers in de selectie heeft. Ze willen lekker dribbelen, de bal lekker in de voeten hebben en het positiespel tot ver in het zestienmetergebied doorvoeren, maar wat als de fysieke en mentale vaardigheden beproefd worden? Ajax bleef het antwoord schuldig. “We hebben als team nog genoeg te leren”, zei De Ligt na het puntenverlies van Ajax. “Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Dat ik na tien minuten zomaar de bal inlever, mag mij niet gebeuren. Dat moet eruit. Nu kwam ik ermee weg.”

Ook in de bescheiden eredivisie valt derhalve nog genoeg te leren voor Ajax

De Ligt onderstreepte daarmee de realiteit. Ajax, waarvan na vorig seizoen gehoopt was dat verse aanstormende talenten tot wasdom zouden kunnen komen in een nieuwe Europese campagne, bezweek toen het met de minst denkbare weerstand te maken kreeg. Ook in de bescheiden eredivisie valt derhalve nog genoeg te leren voor Ajax.