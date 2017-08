Ajax begint met een nederlaag tegen Heracles aan de eredivisie

Ajax had het lastig op het stroeve kunstgras van Heracles. Na de openingstreffer van Hakim Ziyech na 56 minuten leek het er even op dat Ajax er vanavond met de winst vandoor zou gaan. Maar Paul Gladon maakte in de 65e minuut de 750e treffer van Heracles in de eredivisie.

Trainer Keizer probeerde puntenverlies te voorkomen door in de slotfase Klaas-Jan Huntelaar als extra aanvaller te brengen. Maar hem lukte het niet om te scoren.

Brandley Kuwas profiteerde ondertussen van de ruimte die zijn ploeg kreeg vanaf het moment dat Ajax nog maar met drie verdedigers op het veld stond. De aanvaller scoorde in de 82e minuut het tweede doelpunt voor Heraclus. Huntelaar was in de slotfase tot twee keer toe dichtbij de gelijkmaker, maar een doelpunt bleef uit.

Ajax moet zich donderdag een goede uitgangspositie voor de uitwedstrijd van een week later tegen Rosenborg in de play-offs van de Europa League verschaffen. Grote vraag is of Davinson Sánchez er dan weer bij is. De Colombiaan ontbrak in de selectie voor de eerste wedstrijd in de eredivisie omdat hij volgens de leiding van Ajax te veel bezig is met een transfer. Zonder hem bleek de selectie van de verliezend finalist in de Europa League van vorig seizoen niet in balans.

PSV laat tekenen van herstel zien PSV deed het eerder op de avond een stuk beter. De club won de wedstrijd tegen AZ met 3-2. AZ begon sterk, maar al na een minuut of vijf moest Calvin Stengs, vorig seizoen doorgebroken in de play-offs, per brancard het veld verlaten. Hij oogde zwaar geblesseerd aan een knie, na een botsing met Santiago Arias. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Jorrit Hendrix juicht nadat Marco van Ginkel van PSV de 3-1 gescoord heeft. PSV speelt in de eredivisie tegen AZ. © ANP Desondanks wist AZ in de 18e minuut het eerste doelpunt te scoren. Dabney dos Santos scoorde, na een voorzet van Wout Weghorst en een overstapje van Joris van Overeem. Onder toeziend oog van Diego Maradona, als coach met een club op trainingskamp in Brabant, kwam PSV terug. Hirving Lozano maakte na ruim een half uur zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Daarna wist PSV op voorsprong te komen door een doelpunt van Gastón Pereiro. Een kwartier voor tijd scoorde Marco van Ginkel het derde doelpunt. Maar AZ gaf niet op. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf een strafschop na een overtreding van Van Ginkel op Jahanbakhsh, waarna Weghorst vanaf de stip nog een tweede doelpunt voor AZ wist te scoren.

